La Xunta se acerca a los gallegos residentes en Alemania
VISITA A LA COLECTIVIDAD
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo encuentros con representantes de la comunidad gallega en Frankfurt y Cuxhaven a quienes reconoció su contribución a la conservación de la cultura y la identidad gallegas
La Xunta de Galicia continúa estrechando sus relaciones con la colectividad gallega residente en Alemania. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, viajó al país germano y mantuvo diversos encuentros con representantes de la comunidad gallega en Frankfurt y Cuxhaven.
Reuniones que permitieron reforzar el contacto directo del Gobierno autonómico con los gallegos residentes en el exterior, así como conocer de primera mano la realidad y las inquietudes de una colectividad que mantiene vivos sus vínculos con Galicia pese a la distancia, según explican desde la Xunta.
Durante los encuentros, Rodríguez Miranda puso en valor el papel que desempeñan las comunidades gallegas en el exterior la preservación y difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad de Galicia.
La Xunta busca, a través de estos encuentros seguin manteniendo una relación cercana y permanente con los centros y asociaciones de gallegos en el exterior, reconociendo su importante labor como representantes de Galicia fuera de sus fronteras.
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