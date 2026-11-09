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La Xunta se acerca a los gallegos residentes en Alemania

VISITA A LA COLECTIVIDAD

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo encuentros con representantes de la comunidad gallega en Frankfurt y Cuxhaven a quienes reconoció su contribución a la conservación de la cultura y la identidad gallegas

Encuentro de Miranda con la colectividad en Alemania
Encuentro de Miranda con la colectividad en Alemania | Galicia Aberta

La Xunta de Galicia continúa estrechando sus relaciones con la colectividad gallega residente en Alemania. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, viajó al país germano y mantuvo diversos encuentros con representantes de la comunidad gallega en Frankfurt y Cuxhaven.

Reuniones que permitieron reforzar el contacto directo del Gobierno autonómico con los gallegos residentes en el exterior, así como conocer de primera mano la realidad y las inquietudes de una colectividad que mantiene vivos sus vínculos con Galicia pese a la distancia, según explican desde la Xunta.

Durante los encuentros, Rodríguez Miranda puso en valor el papel que desempeñan las comunidades gallegas en el exterior la preservación y difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad de Galicia.

La Xunta busca, a través de estos encuentros seguin manteniendo una relación cercana y permanente con los centros y asociaciones de gallegos en el exterior, reconociendo su importante labor como representantes de Galicia fuera de sus fronteras.

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