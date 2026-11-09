La Xunta se acerca a los gallegos residentes en Alemania

La Xunta de Galicia continúa estrechando sus relaciones con la colectividad gallega residente en Alemania. El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, viajó al país germano y mantuvo diversos encuentros con representantes de la comunidad gallega en Frankfurt y Cuxhaven.

Reuniones que permitieron reforzar el contacto directo del Gobierno autonómico con los gallegos residentes en el exterior, así como conocer de primera mano la realidad y las inquietudes de una colectividad que mantiene vivos sus vínculos con Galicia pese a la distancia, según explican desde la Xunta.

Durante los encuentros, Rodríguez Miranda puso en valor el papel que desempeñan las comunidades gallegas en el exterior la preservación y difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad de Galicia.

La Xunta busca, a través de estos encuentros seguin manteniendo una relación cercana y permanente con los centros y asociaciones de gallegos en el exterior, reconociendo su importante labor como representantes de Galicia fuera de sus fronteras.