República Dominicana tiene nuevo Consejo de Residentes Españoles (CRE). La sesión constitutiva tuvo lugar el pasado 12 de noviembre en la sede del Consulado General de España en Santo Domingo, y en ella se eligió como presidenta a Ana Carolina Blanco Haché, cabeza de lista de Renovación Española, que logró la mayoría absoluta gracias al apoyo de Caribe Hispania.

La constitución del Consejo se produce tras la las elecciones celebradas el pasado 1 de noviembre, en las que de los 869 votos emitidos, Españoles en el Mundo obtuvo 396 votos y tres consejeros; Renovación Española consiguió 336 votos y otros tres representantes, mientras que Caribe Hispania logró 116 votos y un consejero. Progreso Exterior obtuvo 21 votos y no consiguió representación.

El apoyo del representante de Caribe Hispania permitió a Renovación Española alcanzar los cuatro votos necesarios para hacerse con la presidencia. Tras su elección, Blanco Haché designó secretario a Jesús Francisco Armenteros Márquez, de la candidatura Caribe Hispania.

El nuevo CRE estará integrado por siete consejeros y tendrá un mandato de cinco años. Su función es representar a los españoles residentes en República Dominicana ante el Consulado General y la Administración española.

Entre los primeros objetivos del nuevo equipo figura dar mayor visibilidad a la institución y acercarla a los ciudadanos españoles residentes en el país. "Queremos que cada español en República Dominicana sepa que este Consejo existe, para qué sirve y cómo acercarse a él", señaló su nueva presidenta.