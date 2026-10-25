República Dominicana prepara más de 3.000 contrataciones públicas para los últimos meses del año

República Dominicana encara la recta final del año con una cartera de más de 3.000 procesos de contratación pública previstos hasta diciembre; un volumen que se perfila como una oportunidad para empresas de construcción, suministros y servicios en un mercado donde la inversión en infraestructuras ha ganado peso durante los últimos meses.

De hecho, el gobierno dominicano ha decidido hacer público ese pipeline para facilitar que las compañías conozcan con antelación los proyectos y servicios que demandará, precisamente en un momento de fuerte aumento de la actividad contractual de las instituciones públicas.

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Tanto es así que, según las estadísticas oficiales, la contratación pública en República Dominicana superó los 5.200 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 92% con respecto a los poco más de 2.700 millones de euros del mismo período del ejercicio anterior.

Dentro de ese montante, las obras públicas han sido uno de los principales motores, toda vez que la referencia del primer trimestre de este año sobre el anterior pone de manifiesto que el importe designado a ese fin se multiplicó por más de 33.

Ampliar la competencia

Esta expansión de las compras públicas coincide con la aplicación de una nueva legislación de contratación, que tiene como objetivo facilitar a las empresas que puedan participar en los procedimientos públicos, según ha destacado el propio gobierno.

Desde la entrada en vigor de esta normativa en el arranque del año, las cifras permiten constatar una importante evolución: comparando los dos primeros trimestres, el número de ofertas presentadas aumentó un 74%.