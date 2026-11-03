"Españoles en el Mundo" gana las elecciones al CRE de República Dominicana

La candidatura "Españoles en el Mundo", encabezada por Eduardo Pahino, ha ganado las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de República Dominicana, celebradas el pasado 1 de noviembre. La lista ha obttuvo 396 votos y contará con tres consejeros en el órgano de representación de la comunidad española residente en el país.

En segundo lugar se ha situado Renovación Española, con 336 votos. Caribe Hispania ha conseguido 116 sufragios, mientras que Progreso Exterior, con 21 votos, contará con un representante.

Estos resultados se preoducen tras la segunda convocatoria electoral del año, después de que el proceso iniciado en mayo no permitiera constituir el Consejo. La repetición de las elecciones estuvo precedida por la retirada de varias candidaturas, un recurso administrativo presentado por la lista de Eduardo Pahiño y la aplicación del requisito de participación mínima previsto para los procesos en los que concurre una sola candidatura.

Una primera convocatoria marcada por las renuncias

La primera jornada de votación se había fijado para el 10 de mayo. Inicialmente se habían presentado cuatro candidaturas. Las listas admitidas por la Comisión Electoral fueron Españoles en el Mundo, encabezada por Eduardo Pahino; Renovación Española, con Ana Carolina Blanco al frente, actual consejera por República Dominicana en el CGCEE y Progreso Exterior, liderada por Matilde Marién Aristy.

Sin embargo, pocos días antes de la votación, Renovación Española y Progreso Exterior comunicaron su renuncia. Blanco explicó entonces que la decisión respondía a su apuesta por unas elecciones "verdaderamente plurales, democráticas y representativas de toda la colectividad".

Tras estas retiradas, "Españoles en el Mundo" quedó como única candidatura. Esta circunstancia activó el requisito establecido para los procesos electorales en los que solo concurre una lista: obtener al menos el 7 % de los votos del censo de españoles residentes ausentes (CERA). En República Dominicana había entonces 26.037 españoles inscritos en el censo, por lo que la candidatura necesitaba alcanzar 1.822 votos para que pudiera constituirse el CRE. Una cifra muy superior a la participación registrada en las anteriores elecciones de 2021, cuando se contabilizaron 686 votos.

El recurso de Eduardo Pahino y la repetición electoral

La candidatura de Eduardo Pahino presentó, entonces, un recurso de alzada para evitar que se la considerase una lista única y que, por tanto, tuviera que cumplir el umbral del 7 %. "Españoles en el Mundo" defendió que el proceso se había desarrollado inicialmente con varias candidaturas y que la retirada de las otras dos listas suponía, de facto, un bloqueo de la institución.

La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares inadmitió el recurso. En su resolución argumentó que el documento denominado "Actualización Candidaturas", en el que se comunicaban las renuncias, no constituía una resolución administrativa ni un acto de trámite con efectos jurídicos sobre la situación del interesado o la continuidad del procedimiento.

La resolución agotaba la vía administrativa, aunque dejaba abierta la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Finalmente, en la votación de mayo, Españoles en el Mundo obtuvo 372 votos y se registró un voto nulo. La participación quedó muy lejos del mínimo exigido para una candidatura única, por lo que fue necesario convocar de nuevo las elecciones, que se han celebrado el 1 de noviembre.

Nueva composición del Consejo

La segunda convocatoria ha contado con cuatro candidaturas y ha permitido repartir los puestos del CRE entre las listas que han concurrido. Españoles en el Mundo, con 396 votos, obtiene tres consejeros; Renovación Española, con 336, queda en segundo lugar; Caribe Hispania suma 116 votos y Progreso Exterior obtiene un representante con 21.

El Consejo de Residentes Españoles es un órgano consultivo y de participación que representa a los españoles residentes en el exterior ante el Consulado General de España. A través del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), traslada a la Administración las necesidades, propuestas y reivindicaciones de la colectividad. Sus miembros son elegidos por votación directa de los españoles inscritos en el censo correspondiente y su mandato tiene una duración de cinco años.