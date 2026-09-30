Ana Kiro, la diva de la canción gallega que las nuevas generaciones reivindican como icono pop

Ana Kiro fue mucho más que una cantante popular. Durante décadas, su voz acompañó a miles de gallegos dentro y fuera de Galicia y se convirtió en una presencia habitual en las celebraciones, los hogares y, especialmente, en las comunidades de la emigración. Ahora, el documental Kiro reivindica aquella dimensión de la artista y propone una mirada contemporánea sobre un fenómeno que trascendió la música.

La película, dirigida por María Yáñez, recupera el legado de una intérprete que, en palabras de la realizadora, llegó a convertirse en una auténtica figura de masas. “Para mí era la Taylor Swift de la emigración gallega”, explica Yáñez, que reivindica su capacidad para conectar con las clases populares y con varias generaciones.

El documental parte precisamente de esa dimensión popular para revisar la trayectoria de Kiro y reivindicar un repertorio que, según su directora, contiene canciones que pueden ser consideradas auténticos éxitos de la música gallega, pese a que en ocasiones no hayan recibido ese reconocimiento.

Una artista revisitada por nuevas generaciones

Uno de los aspectos que aborda la película es la evolución de la mirada sobre Ana Kiro. La generación que creció escuchándola la convirtió en una figura enormemente popular, mientras que generaciones posteriores llegaron a contemplarla con cierta distancia o ironía.

Para Yáñez, recuperar hoy a Kiro implica también revisar esa percepción. “Reconciliarnos con Ana Kiro fue también una forma de reconciliarnos con nosotros mismos”, señala la directora.

La nueva generación, sostiene, está acercándose a la cantante sin los prejuicios que pudieron existir en otros momentos y descubriendo en ella una figura vinculada a la cultura popular y con una dimensión que conecta también con el colectivo LGTBIQ+.

Esa revisión convierte a Ana Kiro en un personaje que puede ser leído desde el presente: una artista popular, vinculada a las clases trabajadoras y a la emigración, pero también una figura capaz de generar nuevas lecturas décadas después de su época de mayor popularidad.

La mujer detrás del personaje

Kiro se limita a repasar su carrera artística. El documental incorpora los testimonios de familiares de la cantante, entre ellos su viudo, su hija y sus nietos, que aportan recuerdos personales y permiten acercarse a la mujer que existía detrás de la artista conocida por el gran público.

A través de estos testimonios, la película construye un retrato que combina la dimensión pública de Ana Kiro con su esfera familiar y personal.

La cinta está producida por Miramemira, Zuzú Cinema y Amorambre y cuenta con un guion firmado por María Yáñez, Cibrán Tenreiro, María Villamarín y Carlos Prieto.

El documental tuvo su estreno en Ourense el pasado sábado, en el marco del Ourense Film Festival (OUFF), pero su interés va más allá de la cita cinematográfica: propone recuperar para el presente a una artista cuya historia está estrechamente ligada a la cultura popular gallega y a la experiencia de la emigración.

Porque para entender el fenómeno Ana Kiro no basta con mirar sus canciones. También hay que mirar a quienes las escucharon, las cantaron y las llevaron consigo fuera de Galicia. Ahí es donde Kiro encuentra buena parte de su historia.