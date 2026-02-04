El sector naval andaluz busca oportunidades de negocio en la India

El sector naval y de la logística marítima andaluza participa hasta el próximo jueves en una misión comercial que se tiene como destino Mumbai (India), tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea e India, el mayor acuerdo comercial suscrito a nivel mundial.

El objetivo de esta acción es impulsar la presencia de las empresas andaluzas en uno de los mercados estratégicos con mayor crecimiento y proyección internacional en el ámbito portuario y naval. La misión incluye una agenda de más de medio centenar de reuniones de negocios para cinco empresas andaluzas, todas ellas de la provincia de Cádiz: la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Blay Marine Tech (BMT), Zener Marine Elevator Services, Sandvik Marine Electronics y Talleres Mavales Valencia (Tanaval).

La iniciativa se desarrolla en un momento de clara oportunidad para el tejido empresarial andaluz, impulsado por el acuerdo comercial entre la UE e India, que creará un mercado de más de 2.000 millones de personas y facilitará el acceso de productos y servicios europeos al mercado indio mediante una significativa reducción de aranceles, con un ahorro estimado de 4.000 millones de euros para las empresas europeas.

En este contexto, las exportaciones andaluzas a India han batido récord en los once primeros meses de 2025, alcanzando los 443 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 17,9%. Andalucía se consolida así como la segunda comunidad autónoma exportadora a India, con el 22,7% del total nacional, solo por detrás de Cataluña. La balanza comercial es claramente favorable para la región, con un superávit de 127 millones de euros y una tasa de cobertura del 140%.

Según los informes de Andalucía TRADE, el sector de la logística marítima en India se encuentra en un proceso de profunda transformación, impulsado por el crecimiento del comercio exterior, la expansión industrial y las reformas públicas destinadas a mejorar la competitividad portuaria. El país cuenta con 12 puertos principales y más de 200 puertos intermedios y menores, que gestionan cerca del 95% del volumen del comercio internacional.

Este proceso de modernización abre oportunidades relevantes para las empresas andaluzas en áreas como infraestructuras portuarias, ingeniería logística, digitalización, trazabilidad, gestión de la cadena de frío y automatización de terminales. A ello se suma la expansión del sector naval indio, apoyada en la renovación de la flota mercante, el crecimiento del comercio marítimo y los programas de defensa naval, con una amplia red de astilleros públicos y privados.

Con esta misión comercial, se persigue fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas en India, reforzar su posicionamiento en el mercado y ampliar el conocimiento del entorno empresarial y regulatorio del país. La acción está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027, con una aportación comunitaria del 85%.

Durante 2025, Andalucía TRADE ha intensificado su actividad en India, con la participación de 111 empresas andaluzas en 38 acciones de promoción, apoyadas por su Antena de Negocios en Nueva Delhi, lo que refuerza la apuesta estratégica de la agencia por un mercado con elevado potencial de crecimiento a medio y largo plazo.