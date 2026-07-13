El área de Migraciones del PSdeG de Ourense ayuda a emigrantes retornados a recuperar pensiones privadas de Alemania

El área provincial de Migraciones del PSdeG-PSOE de Ourense ha prestado apoyo en las últimas semanas a varios emigrantes retornados de Alemania residentes en Galicia, Andalucía y la Comunitat Valenciana para recuperar el cobro de pensiones privadas que habían dejado de percibir por motivos administrativos.

Según ha explicado la formación, las prestaciones afectadas, con importes de entre 70 y 300 euros mensuales, procedían tanto de empresas en las que trabajaron los beneficiarios como de planes de pensiones obligatorios contratados con aseguradoras alemanas.

La suspensión de estos pagos se debía a que las entidades pagadoras no disponían del número de identificación fiscal personal permanente alemán (Steueridentifikationsnummer o Steuer-ID), un requisito exigido para cumplir con las obligaciones tributarias ante la administración fiscal del país.

El área de Migraciones del PSdeG indicó que gestionó las solicitudes ante la Oficina Central Federal de Impuestos de Alemania (BZSt), con sede en Bonn, y señaló que todos los expedientes obtuvieron una resolución favorable en un plazo aproximado de un mes.

La secretaria provincial de Migraciones, Teresa Barge Dapía, explicó que muchas personas retornadas desconocen que existen dos números de identificación fiscal distintos en Alemania en función del tipo de pensión percibida. En este sentido, precisó que el número asignado para tributar por las pensiones públicas de la Seguridad Social alemana desde el extranjero no sirve para cobrar las pensiones privadas de empresa o de aseguradoras, para las que es necesario solicitar el Steuer-ID específico.

Barge destacó que, aunque las cuantías de estas prestaciones puedan parecer reducidas, constituyen un complemento económico relevante para muchos pensionistas retornados y subrayó la importancia del asesoramiento especializado para evitar la pérdida de derechos por cuestiones burocráticas.

El área provincial de Migraciones del PSdeG-PSOE de Ourense ha hecho un llamamiento a los emigrantes retornados de Alemania que puedan encontrarse en esta situación para que soliciten información y asesoramiento con el fin de regularizar su situación y recuperar el cobro de las pensiones privadas a las que tengan derecho.