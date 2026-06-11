La Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos celebrará su congreso en Valencia

Helena Talaya-Manso es consciente de la necesidad de foros como el que ofrece Aldeeu para avanzar en la reflexión social, cultural y académica que comporta el fenómeno migratorio

La presidenta de la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos (Aldeeu), Helena Talaya-Manso, ha anunciado que el 45 Congreso Internacional de la asociación tendría lugar los 29, 30 de junio y 1 de julio en la ciudad de Valencia. Bajo el lema “El Mediterráneo como crisol del conocimiento y de la cultura mundial”, un nutrido grupo de intelectuales españoles que ejercen en las principales universidades de Estados Unidos convergerán en Valencia para analizar el Mediterráneo como espacio histórico de intercambio entre civilizaciones y tradiciones culturales y pensamiento científico.

El Congreso reunirá aproximadamente a 36 especialistas procedentes de universidades y centros de investigación de Estados Unidos, España, América Latina y Europa. El programa académico se desarrollará en dos sedes emblemáticas de la ciudad de Valencia: la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la “Casa de la Ciencia” del CSIC, para las sesiones de mañana, y el Octubre Centro de Cultura Contemporánea para las actividades culturales y recitales poéticos de tarde. La elección de Valencia responde a su condición de ciudad mediterránea de referencia en los ámbitos de la cultura, la investigación, el patrimonio y la proyección internacional.

En 2024 el invitado de honor fue Federico Mayor Zaragoza que abrió el congreso de Aldeeu en el Ateneo de Madrid. | La Región Internacional

ALDEEU, fundada en 1980, reúne a profesionales, investigadores, docentes y creadores españoles que desarrollan su actividad académica y profesional en Estados Unidos. Los congresos internacionales constituyen un espacio consolidado de encuentro académico y cultural de proyección internacional. En los últimos congresos se ha contado con la participación de figuras de gran relevancia pública y cultural: en el Ateneo de Madrid, Federico Mayor Zaragoza inauguró el congreso en 2024; el año pasado (2025), en la Universidad de Salamanca, la inauguración corrió a cargo del juez Baltasar Garzón, y este año cuentan como orador principal para la apertura con Andrés Perelló, ex embajador de España ante la Unesco y actualmente director general de Casa Mediterráneo.

El programa de este 45 congreso integra conferencias plenarias, paneles temáticos y mesas de debate organizados en torno a grandes áreas de reflexión interdisciplinar: patrimonio y memoria cultural mediterránea; ciencia, salud y tecnología; tradición literaria y relecturas contemporáneas; música y diplomacia cultural; pensamiento feminista; migraciones y transculturalidad; inteligencia artificial y aprendizaje; así como patrimonio material e imaginarios compartidos entre el Mediterráneo y América.

Entre los participantes figuran investigadores y especialistas de instituciones como la Boston University, University of Colorado de Denver, Arizona State University, Cornell University, University of Nevada de Reno, Penn State Erie, Denison University, Baylor University, Hamilton College, Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Valencia o el Conservatorio Superior de Música de Alicante.

El debate migratorio, social y cultural

Los debates que han animado los congresos de Aldeeu han tocado todos los temas de actualidad con incidencia en el desarrollo de la emigración española tanto a nivel social como cultural. Desde el primer congreso celebrado en la Casa de España en Nueva York en 1980, se han tratado temas como la aportación de los científicos y humanistas españoles en Estados Unidos (1984), lo que supuso el Quinto Centenario (1990), Andalucía y las américas (2002), Córdoba, cauce de civilizaciones (2008), América y Cádiz, tendiendo puentes sobre el océano (2012), Huellas de la hispanidad en Estados Unidos(2013), Nueva York en español(2016) o Diáspora española: migración y exiliados(2017), Desafíos y retos del mundo Hispano. Perspectivas contemporáneas sobre nuestro patrimonio científico, cultural y artístico (2024) o sobre nuevas perspectivas del conocimiento global en el primer tercio del siglo XXI (2025).

Olivier Herrera (primero por la derecha) ha sido el encargado de preparar los recitales poéticos. En la foto junto a la presidenta de Aldeeu y Baltasar Garzón que abrió el congreso en Salamanca en 2025. | La Región Internacional

Canción y poesía

La cantante Simone Vals actuará durante la jornada de apertura. Actriz y cantante, la artista amenizará la inauguración oficial del Congreso tras las intervenciones de los principales oradores.

Con posterioridad, en sesión de tarde, el poeta Olivier Herrera presentará un recital de poesía en el que intervendrá un elenco de poetas de la talla de Teresa López, Inmaculada Lara, Amalia Martínez, Jesús Huguet, Luís García Trapiello, Elena Torres, Javier Yabeta, Joan Garí, Begoña Pozo y Mar Busquets. Al día siguiente (30 de junio) un segundo recital de poesía contará con la presencia de Carmen Torres, Gloria Solas, Carlos Marzal, Margarita Merino, Jaime Siles, Imasango Boutin, Olivier Herrera, Blas Muñoz y Juan Pablo Zapater.

Aldeeu: España en Estados Unidos

La asociación que preside Helena Talaya-Manso busca servir de lazo de unión entre los emigrantes españoles, ser el punto de encuentro para todos los españoles que ejercen su profesión en EEUU. Toda una declaración de intenciones que a lo largo de los últimos 40 años ha permitido que Aldeeu esté representada en el mundo universitario, científico, cultural e intelectual a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Su primer congreso, en 1980, tuvo como sede la Casa de España en Nueva York y se debatió sobre “Los intelectuales españoles en EEUU y su problemática”. Desde entonces, los congresos y asambleas generales de Aldeeu han tenido lugar en Washington, Miami, Chicago, Houston, Santa Mónica, Filadelfia, Pittsburg, Boston, San Antonio, Fénix, etc. Pero también han dejado Estados Unidos para celebrar estas manifestaciones en Puerto Rico (1990).

Helena Talaya-Manso, presidenta de Aldeeu y profesora en la Universidad de Boston | La Región Internacional

En España, Aldeeu ha viajado hasta Almagro (1992), Santiago de Compostela (1994), León (1996), Granada (2002), Jaén (2003), Lorca (2004), Burgos (2005), Ávila (2007), Córdoba (2008), Alcalá de Henares (2009), Cádiz (2012), Segovia (2015), Zamora (2017), Madrid (2024), Salamanca (2025) y hoy en Valencia.