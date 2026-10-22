Asturias puede competir por los fondos europeos frente a Alemania, pero debe prepararse desde ahora

Compromiso Asturias celebró en Madrid el séptimo encuentro de su ciclo de coloquios con jóvenes asturianos, dedicado a analizar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para el desarrollo económico de la región. Bajo el título "De Europa a Asturias: Inversión, impacto y oportunidades de los fondos europeos", la sesión abordó cómo trasladar los instrumentos de financiación comunitaria al tejido productivo y social asturiano.

En el encuentro participaron Celia Sánchez, especialista legal sénior en FI Group; Nuria Castaño, subdirectora general para la Estrategia del Modelo de Región y Atracción de Inversiones en la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias; y Guillermo Suárez, integrante de la Representación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas.

Uno de los principales asuntos del coloquio fue el cambio de orientación del próximo ciclo presupuestario europeo a partir de 2028. La defensa, las tecnologías duales, la competitividad industrial y la soberanía tecnológica ganarán protagonismo, en un escenario en el que los recursos se asignarán atendiendo a la excelencia de los proyectos y en competencia con iniciativas de otros territorios europeos. Ante este contexto, los participantes subrayaron la necesidad de que Asturias comience a prepararse desde ahora para poder optar a esas oportunidades.

Los ponentes coincidieron en que los fondos europeos no deben entenderse como una bolsa única de dinero, sino como una herramienta estratégica que exige capacidad técnica, alianzas transversales y una visión clara de región. En este sentido, señalaron la distancia que todavía existe entre la disponibilidad de convocatorias comunitarias y la capacidad real de las empresas asturianas para diseñar y presentar propuestas competitivas.

Desde el ámbito privado, se destacó la importancia de acompañar a las pequeñas y medianas empresas durante todo el proceso, desde la identificación de una ayuda hasta la elaboración de un proyecto sólido. Esta necesidad resulta especialmente relevante en programas altamente competitivos, como Horizonte Europa.

Por parte de la gestión pública, el debate se centró en cómo alinear los instrumentos de financiación, entre ellos el Fondo de Transición Justa, con las prioridades estructurales del Principado. Los participantes defendieron que el éxito de las inversiones debe medirse no solo por el volumen de fondos concedidos o ejecutados, sino también por su impacto en la transformación industrial y la diversificación económica de Asturias.

La industria de defensa y seguridad se perfiló como uno de los sectores estratégicos emergentes en este nuevo escenario. Desde la perspectiva comunitaria, el coloquio también puso el foco en la importancia de reforzar las alianzas entre administraciones, empresas y centros de investigación para mejorar la capacidad de captar recursos europeos.

La sesión concluyó con una reflexión sobre el futuro profesional de las nuevas generaciones. Los participantes señalaron que aprovechar de forma eficiente los fondos comunitarios será fundamental para consolidar un ecosistema económico atractivo en Asturias, capaz de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los jóvenes sin que tengan que renunciar a desarrollar sus carreras en la región.