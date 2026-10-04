Compromiso Asturias XXI presenta ocho nuevas buenas prácticas para mejorar la educación

Compromiso Asturias XXI presentó en Oviedo su Informe de Buenas Prácticas en Educación 2026, una iniciativa destinada a identificar experiencias educativas innovadoras y trasladar aquellas que puedan ser aplicables al contexto asturiano.

La presentación tuvo lugar el pasado 30 de septiembre en la sede de Compromiso Asturias, en el Edificio FADE, dentro del trabajo desarrollado por su Think Tank de Educación. El informe reúne un total de 194 aportaciones recopiladas entre 2024 y 2026, de las que 25 han sido seleccionadas para un análisis específico y ocho nuevas prácticas forman parte de la edición de 2026.

Como asociación vinculada a la diáspora asturiana, Compromiso Asturias cuenta con una red de socios y colaboradores dentro y fuera del Principado que permite identificar proyectos desarrollados en diferentes ámbitos y sistemas educativos y analizar su posible aplicación en Asturias.

Experiencias educativas de distintos ámbitos

Durante la jornada se presentaron cuatro de las iniciativas seleccionadas: Casa de la Maestra, First LEGO League, FinEduca 360 y el modelo de “External Examiner” desarrollado en Reino Unido.

Las experiencias abordaron cuestiones como la formación del profesorado, el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas, la educación financiera y los mecanismos destinados a garantizar la calidad y consistencia de los estándares académicos.

Tras las presentaciones se celebró un coloquio moderado por Eugenia Suárez Serrano, vicepresidenta de Compromiso Asturias, en el que se analizaron las competencias que desarrollan estos proyectos y los Objetivos de Desarrollo Personal (Inner Development Goals) que pueden resultar relevantes para las nuevas generaciones ante un escenario educativo marcado por cambios acelerados.

El presidente de Compromiso Asturias, Eduardo Sánchez Morrondo, destacó la utilidad del informe para identificar experiencias que puedan ser aprovechadas en Asturias y puso el acento en la colaboración entre la sociedad civil y las administraciones públicas.

Miembros de la asociacion de la diáspora y ponentes | Compromiso Asturias XXI

En representación de la Consejería de Educación intervino Francisco Óscar Laviana, director general de Centros de 0 a 3 años, quien anunció que la Administración autonómica promoverá la difusión del informe a través de su portal educativo.

Laviana destacó también la capacidad de Asturias para desarrollar iniciativas innovadoras en materia educativa y defendió la importancia de dar visibilidad a estas experiencias.

Por su parte, la directora de Compromiso Asturias, Reyes Ceñal, definió el documento como un “informe vivo” que seguirá creciendo con nuevas aportaciones. La responsable vinculó esta capacidad de identificación de proyectos con la red de socios y colaboradores que la entidad mantiene en distintos lugares del mundo.

Una red internacional de conocimiento

La dimensión internacional constituye uno de los elementos del proyecto. La red de profesionales y colaboradores vinculados a Compromiso Asturias permite establecer conexiones con experiencias educativas desarrolladas fuera del Principado y facilitar el intercambio de conocimiento.

Durante la jornada participaron también representantes de distintos ámbitos profesionales. Sonsoles Castellano, secretaria del patronato de la Fundación San Patricio, presentó el proyecto Casa de la Maestra, centrado en la transformación de los modelos de formación del profesorado.

Yago Reglero, ingeniero de ArcelorMittal y socio colaborador de Compromiso Asturias, abordó la experiencia de First LEGO League y su capacidad para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes.

La catedrática de la Universidad de Oviedo Silvia Gómez Ansón explicó las carencias existentes en materia de conocimientos y competencias financieras y defendió la incorporación de la educación financiera a los currículos.

Finalmente, Adrián Gordaliza, profesor del Instituto Cervantes de Londres y socio colaborador de Compromiso Asturias, presentó mediante vídeo el modelo de examinador externo universitario desarrollado en Reino Unido y planteó su posible aplicación en la Universidad de Oviedo mediante acuerdos con otras universidades.

El informe plantea así la educación como una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas, universidades, familias y sociedad civil, y apuesta por aprovechar experiencias desarrolladas dentro y fuera de Asturias para contribuir a afrontar los retos educativos del Principado.