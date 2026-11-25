El Gobierno del Principado de Asturias ha concedido un total de 13 ayudas, por importe de 78.000 euros, dentro del Programa de Mayores dirigido a personas emigrantes asturianas residentes en el exterior. Cada beneficiario recibirá 6.000 euros para contribuir a sufragar los gastos derivados de los servicios de residencia.

La resolución de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, firmada el pasado 5 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del 23 de noviembre, recoge la concesión de las subvenciones correspondientes al ejercicio 2026.

Argentina concentra once de las ayudas concedidas, mientras que Uruguay y Chile cuentan con un beneficiario cada uno.La resolución también contempla la denegación de tres solicitudes presentadas desde Argentina. Dos de ellas han sido rechazadas por el fallecimiento de las solicitantes, mientras que la tercera no ha sido aceptada por incumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Asimismo, otras dos solicitudes han sido consideradas desistidas al no haberse presentado la documentación necesaria para subsanar los expedientes dentro del plazo establecido.

El Principado ha autorizado el pago anticipado de los 78.000 euros mediante transferencia bancaria a las cuentas indicadas por las personas beneficiarias. La Administración justifica este procedimiento por tratarse de pagos que deben realizarse en cuentas bancarias situadas en el extranjero.

Para ello, los beneficiarios deberán justificar las ayudas antes del 31 de marzo de 2027. La resolución establece que únicamente se admitirán gastos correspondientes al ejercicio 2026.

El Programa de Mayores forma parte de las políticas del Gobierno asturiano dirigidas a atender las necesidades de las personas emigrantes asturianas residentes fuera de España, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de necesidad y precisan apoyo para afrontar los costes de los servicios de residencia.