Baleares fija su hoja de ruta exterior con el foco puesto en los jóvenes, la cultura y el apoyo a las casas

Foto de Familia del Pleno del Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior

El Plan de Actuaciones 2024-2027 del Govern de les Illes Balears, la hoja de ruta que marca la estrategia con las comunidades baleares en el exterior, ha puesto el foco en tres ejes: el apoyo económico a las entidades, impulso al relevo generacional y proyección internacional de la cultura e identidad propias.

Bajo su cobertura, que ha centrado el XXVI Pleno del Consejo de las Illes Balears en el Exterior celebrado en Punta Cana, se garantiza la continudad de la red global de casas baleares a lo largo y ancho del mundo, pero también la adaptación a los nuevos retos sociales y generacionales.

Vista de la sala donde se celebró el encuentro | Govern de les Illes Balears

En el ámbito económico, el ejecutivo autonómico ha asegurado que mantendrá las líneas de subvenciones destinadas a financiar tanto las actividades como el mantenimiento de las sedes. Ayudas que aseguraran el funcionamiento de unas entidades que actúan como punto de encuentro y cohesión de la comunidad balear fuera del archipiélago.

Uno de los retos es el relevo generacional. Con el objetivo de asegurar el futuro de estas casas, el Govern impulsará programas específicos dirigidos a jóvenes descendientes de baleares, entre ellos becas que faciliten su formación o experiencias profesionales en las islas. La intención es intensificar su vínculo con Baleares y fomentar su implicación en la vida asociativa.

Baleares en el exterior durante su participación en el Pleno | Govern de les Illes Balears

La estrategia también pone el acento en la promoción cultural y lingüística. En este sentido, se prevé ampliar los recursos para el aprendizaje del catalán, especialmente mediante herramientas digitales, así como desarrollar iniciativas que incrementen la visibilidad internacional de las casas baleares y su actividad.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, fue la encargada de clausurar el encuentro, en el que participaron representantes de una veintena de entidades. Durante su intervención ha afirmado que las casas baleares en el exterior "representáis mejor que nadie lo que significa ser balear, manteniendo viva nuestra forma de ser, nuestra cultura y nuestras raíces en todo el mundo", y ha agradecido su labor como embajadores de las islas.

La presidenta escuchando las intervenciones del Pleno | Govern de les Illes Balears

Asimismo, se ha referido a la importancia de seguir fortaleciendo esta red internacional que "hace latir el corazón de las Illes Balears más allá de nuestro territorio" y ha animado a las comunidades a continuar trabajando conjuntamente para preservar este legado compartido.

Previamente, la vicepresidenta Antónia Maria Estarellas - que estuvo acompañada por la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis - en la inauguración destacó que este encuentro "es mucho más que una reunión institucional: es la demostración de que seguimos avanzando juntos, reforzando vínculos y acortando distancias", y ha puesto en valor el papel fundamental de las casas como garantes de la identidad balear fuera de las islas.

Otra de las intervenciones del Pleno | Govern de les Illes Balears

Además, remarcó que el Govern mantiene un «compromiso firme» con estas comunidades para dar respuesta a los principales retos, como el relevo generacional, la conexión entre entidades y el apoyo a sus actividades.