Prohens preside este jueves el pleno del Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior en Punta Cana

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, se encuentra esta semana en la República Dominicana en un viaje institucional centrado en reforzar la relación con la comunidad balear residente en el país y potenciar la cooperación cultural, social y económica entre ambos territorios. Este jueves presidirá el pleno del Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior, el foro del que emanan las políticas dirigidas a los baleares que viven fuera de las islas.

Nada más llegar al país caribeño, Prohens inició una intensa agenda, encuentros institucionales, visitas a proyectos sociales y culturales, así como reuniones con la diáspora balear.

Prohens con el presidente de la República Dominicana | Govern de les Illes Balears

Uno de sus los primeros encuentros de Prohens en Santo Domingo fue con el presidente dominicano, Luis Abinader, tras el que subrayó la importancia de fortalecer la cooperación institucional y agradeció la acogida histórica que la República Dominicana ha brindado a los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. “Es un orgullo ver cómo la comunidad balear ha contribuido de manera decisiva al desarrollo del país, generando empleo, impulsando proyectos sociales y manteniendo nuestras raíces vivas lejos de casa”, declaró.

Encuentro en la Casa Balear de Santo Domingo | Govern de les Illes Balears

La presidenta también visitó la Casa Balear de la República Dominicana, donde mantuvo un emotivo encuentro con los miembros de la comunidad balear. “Sois un ejemplo de esfuerzo, compromiso y de esa manera de ser tan nuestra que traspasa fronteras. Ver cómo habéis mantenido vivos los vínculos con Baleares es una auténtica lección de identidad y trabajo colectivo”, afirmó Prohens.

Visita a la Fundación | Govern de les Illes Balears

Asimismo, se acercó a la Fundación Concordia Solidaria, donde destacó el impacto social de la labor de la organización: “Lo que comenzó como un sueño del padre Miguel Melià Mora hoy impulsa a 2.500 personas y genera empleo para cerca de 200 familias. Desde el Govern es un orgullo apoyar iniciativas como esta, que creen en las personas y en su capacidad de salir adelante”.

La presidenta balear durante su intervención | Govern de les Illes Balears

Finalmente, en el plano económico y turístico, Prohens participó en el Foro Mujeres de Impacto, organizado por Asonahores, donde resaltó la necesidad de un turismo sostenible y centrado en las personas. “Gestionar el éxito turístico significa apostar por la sostenibilidad, poniendo a las personas en el centro y protegiendo aquello que nos hace únicos: nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra identidad”, afirmó.