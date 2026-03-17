La Xunta insiste al Gobierno en que se agilice la homologación de títulos que alcanza hasta los cinco años

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, reiteró la necesidad de que el Gobierno central impulse una vía ágil de homologación de títulos universitarios para favorecer la inserción laboral cualificada del alumnado de las Becas de Excelencia Juventud Exterior (BEME), en el marco de un encuentro celebrado en Vigo con estudiantes que cursan sus másteres en la Universidad de Vigo.

Durante la reunión, en la que también participó la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, el conselleiro puso el foco en la necesidad de reducir los plazos actuales —que pueden alcanzar entre tres y cinco años— para el reconocimiento de titulaciones obtenidas en el extranjero, al considerar que suponen un freno a la incorporación de talento cualificado al mercado laboral gallego.

González defendió avanzar hacia un modelo más ágil y coordinado entre la Xunta, las universidades y el Ministerio, en línea con lo abordado recientemente con el secretario general de Universidades, Francisco García. Este sistema permitiría a los beneficiarios de las BEME acceder a empleos acordes a su formación y, en el futuro, podría extenderse a otros perfiles en situaciones similares.

Más de 60 estudiantes en Vigo

Actualmente, más de 60 jóvenes gallegos del exterior cursan estudios en el campus de Vigo, repartidos en una veintena de titulaciones vinculadas a sectores estratégicos como la responsabilidad social corporativa, la dirección de pymes, la automoción, la nutrición o la genómica.

El conselleiro de Emprego durante un encuentro con jóvenes BEME | Galicia Aberta

El encuentro permitió conocer de primera mano la experiencia del alumnado y evaluar el impacto de este programa, integrado en la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, que se ha consolidado como una herramienta eficaz para atraer talento cualificado. Según destacó el conselleiro, cerca del 80 % de los participantes —con una edad media de 29 años— permanece en Galicia tras finalizar sus estudios.

Convocatoria abierta y refuerzo de la empleabilidad

González recordó además que permanece abierto hasta el 30 de abril el plazo de solicitud de la nueva convocatoria de las BEME, dotada con 2,55 millones de euros. Con esta edición, la iniciativa alcanzará cifras históricas, superando los 15 millones de euros movilizados y los 2.000 jóvenes retornados desde más de 40 países.

Las becas, que oscilan entre los 8.000 y los 12.500 euros, cubren matrícula, viaje, alojamiento y manutención, e incluyen servicios de orientación laboral, mentoría y acompañamiento. A ello se suman los incentivos a la contratación del programa Galicia Suma Talento: Emprégate, que incrementa en un 25 % las ayudas a empresas que contraten de forma indefinida a beneficiarios del programa.