El BOE publica el Real Decreto que desarrolla el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, que desarrolla el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y actualiza el marco de protección y apoyo a los españoles residentes fuera del país. La norma, que entrará en vigor veinte días después de su publicación, reúne en un único reglamento medidas que hasta ahora estaban repartidas en distintas disposiciones y presta especial atención a las necesidades de la emigración y al retorno.

El texto desarrolla la Ley 40/2006, aprobada hace casi veinte años, y ordena cuestiones relacionadas con las prestaciones económicas, la asistencia sanitaria, el apoyo a las asociaciones de españoles en el extranjero y la participación de la ciudadanía exterior en las instituciones. También establece nuevas herramientas para acompañar a quienes deciden regresar a España.

Una de las cuestiones que regula es una ayuda económica para españoles de origen de entre 18 y 65 años que regresen al país en situación de vulnerabilidad. La cuantía de referencia será de 4.000 euros por persona y podrá alcanzar los 7.600 euros en unidades familiares con tres o más personas a cargo. El Gobierno deberá aprobar su regulación específica en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del real decreto, por lo que la prestación todavía no puede solicitarse. La norma contempla una atención especial a las mujeres víctimas de violencia.

El reglamento incorpora el certificado de persona retornada, dirigido a los españoles de origen que regresen definitivamente a España. Para obtenerlo será necesario, entre otros requisitos, haber estado inscrito durante al menos doce meses en el Registro de Matrícula Consular antes de solicitar la baja. El documento permitirá acreditar la condición de retornado ante las administraciones, aunque las comunidades autónomas podrán establecer sus propios requisitos para acceder a las ayudas de su competencia.

Más apoyo para retornar y prestaciones para quienes viven fuera

La política de retorno contará con instrumentos como el Plan Estatal de Retorno, la Oficina Española del Retorno y una guía de información para acompañar a los ciudadanos desde que manifiestan su intención de volver hasta su llegada e integración. Se prevén medidas de orientación laboral, formación, asesoramiento para emprender y apoyo a la incorporación de los familiares, además de actuaciones para facilitar la escolarización de los hijos y el reconocimiento de determinadas titulaciones y competencias profesionales.

El real decreto actualiza asimismo las prestaciones económicas destinadas a los españoles de origen mayores de 65 años que residen en el exterior en países donde la protección social es insuficiente y se encuentran en situación de necesidad. También contempla ayudas para personas con discapacidad que cumplan las condiciones establecidas. Las cuantías dependerán de las circunstancias personales, familiares y del país de residencia, y estarán sujetas a los límites fijados en la norma.

En materia sanitaria, se ordena el acceso a la asistencia para determinados colectivos de españoles en el exterior que carecen de cobertura suficiente en sus países de residencia. Entre ellos figuran beneficiarios de prestaciones por necesidad, personas afectadas por la llamada Ley de los Niños de la Guerra y otros grupos que reúnen los requisitos previstos. Algunas de las nuevas categorías de beneficiarios tendrán que esperar un año para que esta parte del reglamento les resulte aplicable.

Asociaciones y representación de la emigración

La norma también actualiza el régimen de apoyo a las asociaciones y centros de españoles en el exterior. Regula las condiciones para acceder a las subvenciones destinadas a mantener su actividad y promover iniciativas culturales, sociales, juveniles y de atención a colectivos vulnerables.

Además, desarrolla el funcionamiento de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), elegidos por los ciudadanos inscritos en los consulados, y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, órgano consultivo y de participación que permite trasladar a las administraciones las necesidades de la emigración.

El reglamento prevé que los CRE tengan mandatos de cuatro años y establece su composición en función del número de españoles inscritos en cada demarcación consular. El Consejo General, por su parte, mantendrá su papel de análisis y asesoramiento sobre las políticas que afectan a los ciudadanos residentes fuera de España, tendrá presupuesto propio y amplirá hasta 51 el número de consejos..

Con 105 artículos distribuidos en cinco títulos, el Real Decreto 954/2026 constituye el desarrollo reglamentario del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y adapta sus instrumentos a una realidad marcada por el crecimiento de la población española residente en otros países. Según los datos recogidos en el propio texto, esta pasó de 1,47 millones de personas en 2009 a más de 3,2 millones en 2026.