Buenos Aires acogió el I Encuentro Continental del Rocío en América

La ciudad de Buenos Aires se convirtió el pasado fin de semana en epicentro de la devoción rociera en el continente americano con la celebración del I Encuentro Continental del Rocío, una cita histórica que reunió a hermandades, asociaciones y devotos de distintos países bajo el impulso de la Hermandad Matriz de Almonte.

El encuentro comenzó el viernes en el hotel NH City con la participación, por primera vez, de la Hermandad Matriz al otro lado del Atlántico. Su presidente lanzó un mensaje dirigido a los asistentes: “Venimos a escucharos. Esto también se debe a ustedes, a vuestro trabajo, a esta distancia”, en una jornada marcada por los vivas a la Virgen del Rocío.

Desfile encabezado por tambores | La Región Internacional

Durante la apertura, el secretario de Turismo de Argentina destacó el potencial de esta cita para el turismo religioso, asegurando que “va a ser un antes y un después” y expresando su deseo de que “el Rocío se quede para siempre en la Argentina”. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo recordó con emoción la historia de su familia emigrante, señalando que su abuelo llegó al país “con esta Virgen en su maletita”.

Algunas de la delegaciones participantes | La Región Internacional

El sábado estuvo dedicado a un conversatorio que reunió a representantes de hermandades de siete países, desde Cuba hasta Brasil o Argentina, en un intercambio de experiencias marcado por la emoción y el recuerdo de la emigración. Los testimonios de hijos y nietos de emigrantes reflejaron cómo la devoción a la Blanca Paloma ha perdurado a miles de kilómetros de la aldea de El Rocío.

Conversatorio durante el encuentro | La Región Internacional

También se presentó también una ponencia centrada en el marco normativo y la relación de la Hermandad Matriz con las asociaciones rocieras en América, subrayando la necesidad de coordinación para preservar y fortalecer esta tradición.

El encuentro incluyó la firma del Manifiesto de Rocieros de América, suscrito por entidades del continente junto a la Hermandad Matriz de Almonte. El documento apuesta por reforzar la coordinación, promover la difusión de la tradición rociera, impulsar la candidatura de la Romería del Rocío a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y fomentar su transmisión a las nuevas generaciones.

Bailes del coro de Luna y Candela | La Región Internacional

La programación incluyó además la inauguración de un azulejo de la Virgen del Rocío en el Rosedal de Palermo y una Misa Pontifical en la Catedral Metropolitana, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en el marco del aniversario del papa Francisco. La celebración concluyó con cantes rocieros y sevillanas interpretadas por los coros participantes.

El encuentro finalizó con una jornada de convivencia en el Cabildo de Buenos Aires, donde los asistentes compartieron una paella y música tradicional, cerrando tres días de hermanamiento cultural y devoción compartida entre América y Andalucía.