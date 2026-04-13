Una treintena de agencias internacionales participa en el Congreso Meet Andalucía en Sevilla

Alrededor de 30 agencias internacionales especializadas en turismo idiomático participan desde el pasado 11 de abril en el Congreso de Lengua y Cultura Meet Andalucía, que se celebra hasta este lunes en Sevilla. El evento está promovido por la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía (EEA).

El congreso reúne a representantes de mercados clave como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Polonia, Austria, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Japón, India o Sri Lanka, entre otros, con el objetivo de acercarles la oferta andaluza en este segmento y fomentar alianzas con escuelas de español de la comunidad.

La cita se estructura en reuniones de trabajo que facilitan el contacto directo entre agencias y centros educativos, favoreciendo la generación de oportunidades comerciales y la promoción de Andalucía como destino para el aprendizaje del español y la inmersión cultural.

El encuentro cuenta con la colaboración de entidades como Turespaña, Prodetur, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, además de estar cofinanciado con fondos europeos. Se trata de la tercera edición del congreso, tras las celebradas en Ronda en 2024 y en Cádiz en 2025.

Además de las sesiones profesionales, el programa incluye actividades culturales para dar a conocer el patrimonio y estilo de vida andaluz, así como jornadas formativas dirigidas a unos 60 docentes de español procedentes de Irlanda y Alemania, que actuarán como prescriptores del destino en sus países de origen.

Andalucía cuenta actualmente con más de 160 empresas vinculadas al turismo idiomático, un sector que atrae cada año a unos 150.000 estudiantes internacionales. Estos visitantes permanecen en la región entre dos y tres semanas de media, combinando el aprendizaje del idioma con la experiencia cultural.

Según datos de la EEA, Europa continúa siendo el principal mercado emisor, con especial peso de países como Alemania, Italia, Francia y Polonia, seguidos por Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos.

Fundada en 1991, la asociación organizadora es la más antigua y numerosa de España en este ámbito, integrando actualmente a cerca de 40 escuelas en toda Andalucía.