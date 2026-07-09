Canarias incrementa la ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela con asistencia sanitaria y apoyo social

El Gobierno de Canarias ha reforzado su respuesta de emergencia para atender a los afectados por el doble terremoto registrado en Venezuela, con nuevas medidas de asistencia sanitaria y social dirigidas, especialmente, a la comunidad canaria residente en las zonas más castigadas por los seísmos.

A través de la Dirección General de Emigración, el Ejecutivo autonómico mantiene reuniones de seguimiento con las entidades canarias presentes en el país para evaluar la evolución de la emergencia y coordinar la distribución de recursos destinados a las personas más vulnerables.

El director general de Emigración, José Téllez, se reunió con representantes de las 22 entidades canarias radicadas en Venezuela y con la Delegación del Gobierno de Canarias en el país para informar de las medidas extraordinarias aprobadas esta semana por el Consejo de Gobierno. Entre ellas figura una modificación presupuestaria de hasta 1,8 millones de euros destinada a reforzar la atención a los afectados.

Dentro de las actuaciones de carácter urgente, desde este martes se está distribuyendo agua entre las personas previamente identificadas como prioritarias, mientras que la Delegación del Gobierno de Canarias ultima el reparto de lotes de medicamentos destinados a cubrir las necesidades sanitarias detectadas en La Guaira, una de las regiones más afectadas por el terremoto.

El Ejecutivo autonómico también trabaja en la puesta en marcha de un servicio de atención psicológica para las personas damnificadas, una iniciativa que se desarrollará de forma coordinada entre la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y la Unión Canaria con el objetivo de atender las consecuencias emocionales derivadas de la catástrofe.

Durante la reunión de coordinación también se abordó la organización de unas jornadas médicas promovidas por Fedecanarias en distintas localidades de La Guaira. La iniciativa pretende acercar la asistencia sanitaria a las zonas más alejadas, donde residen numerosos ciudadanos canarios y sus descendientes, muchos de ellos con dificultades para desplazarse hasta los centros de atención.

Con estas medidas, el Gobierno de Canarias busca reforzar el apoyo a la comunidad canaria asentada en Venezuela y contribuir a la atención de las necesidades más urgentes provocadas por una emergencia que ha dejado miles de víctimas y cuantiosos daños materiales en el país sudamericano.