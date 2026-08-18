La cifra de muertos en el terremoto de Venezuela supera ya las 6.400 personas

Devastación en La Guaira, Venezuela, a causa de los terremotos del 24 de junio

La cifra de muertos a causa de los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela continúa aumentando y se sitúa ya en 6.438 personas, mientras el número de rescatados se mantiene en 6.462 y en 86.358 el de víctimas que fueron hospitalizadas.

El dato de las personas que han perdido la vida en los devastadores seísmos que, seguidos por más de 1.400 réplicas, sacudieron Venezuela hace casi dos meses no ha dejado de crecer, hasta el punto de que en las últimas semanas el número oficial de fallecidos se ha incrementado en más de un millar de personas.

Junto con los dramas humanos, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado cuenta también de que la evaluación de algo más de 59.000 viviendas ha devuelto un saldo de casi 10.700 inmuebles que suponen "un alto riesgo" para sus residentes.

Y si días atrás el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informaba de que hasta 190 edificios habían quedado completamente destruidos debido a los fuertes temblores, hoy su hermana ha apuntado que las autoridades ya han entregado 335 viviendas.