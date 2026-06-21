Canarias prepara más de 30 actos para celebrar los 300 años de la fundación canaria de Montevideo

Canarias se volcará en la celebración del tricentenario de la fundación de Montevideo, una efeméride que recuerda la llegada en 1726 de las primeras familias procedentes del archipiélago que dieron origen a la capital de Uruguay. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció una programación con más de 30 actividades para conmemorar los lazos históricos entre ambas orillas del Atlántico.

Clavijo trasladó esta agenda al intendente de Montevideo, Mario Bergara, durante un encuentro en el que ambos dirigentes repasaron los actos previstos para noviembre, coincidiendo con los 300 años de aquel viaje que llevó a 22 familias canarias hasta las costas uruguayas.

Las actividades se desarrollarán entre el 16 y el 20 de noviembre en Montevideo y Canelones, dos territorios con una importante presencia de descendientes de canarios. El programa incluirá propuestas culturales, académicas y sociales para poner en valor una herencia que continúa viva tres siglos después.

El presidente canario invitó además a Mario Bergara a participar en el acto central de la conmemoración, que tendrá lugar en la Casa de América de Madrid tras la Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre, con la participación del Gobierno de Canarias, la Embajada de Uruguay en España y Casa de América.

Una historia compartida a ambos lados del Atlántico

Fernando Clavijo destacó que la fundación de Montevideo representa “un vínculo que marcó, marca y seguirá marcando” la relación entre Canarias y Uruguay. Una conexión que permanece en la identidad cultural, las tradiciones y la presencia de miles de descendientes de isleños en el país sudamericano.

La conmemoración contará también con la participación de la Fundación Canaria de Montevideo, que trabaja en proyectos como la edición facsímil del Libro Padrón de 1726, considerado uno de los documentos fundacionales de la ciudad.

Además, la entidad prepara un congreso internacional sobre migraciones, historia y cultura canaria en Uruguay, una exposición, publicaciones y materiales educativos para acercar a las nuevas generaciones la importancia de aquella primera expedición.

Cultura, patrimonio y educación

Entre las iniciativas previstas figuran un simposio en la Universidad de la República, las Jornadas de la Canariedad en el Museo Casa de Artigas de Canelones, actividades en la Sociedad Islas Canarias de Montevideo y talleres de música canaria, décimas y punto canario.

La programación incluirá también un concierto sinfónico con artistas de ambas orillas y distintas acciones relacionadas con el patrimonio y las tradiciones que los descendientes de aquellos emigrantes han conservado durante generaciones.

Durante su visita, Clavijo conoció también el trabajo del Centro Educativo Islas Canarias de Montevideo, que actualmente cuenta con cerca de 600 alumnos y que mantiene vivo el homenaje a los fundadores isleños de la ciudad. El alumnado recibió al presidente con la interpretación de los himnos canario y uruguayo, además de actuaciones de música y baile tradicional.

Fernando Clavijo durante la presentación de los actos | La Región Internacional

Canarias y Uruguay actualizan su alianza

La celebración del tricentenario llega además acompañada de la renovación del marco de colaboración entre Canarias y Uruguay. Ambos gobiernos firmaron un nuevo Memorándum de Entendimiento para impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como sostenibilidad, innovación, patrimonio, transición energética, turismo sostenible o transferencia de conocimiento.

El acuerdo sustituye al firmado hace 24 años y busca adaptar la cooperación entre ambos territorios a los retos del siglo XXI.

“Canarias y Uruguay no solo comparten historia, sino que deben construir juntos el futuro”, señaló Clavijo durante el Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro, celebrado en Montevideo.

Tres siglos después de que 96 canarios llegaran a la bahía donde nacería la capital uruguaya, la conmemoración del tricentenario servirá para reivindicar una historia de emigración, esfuerzo y mestizaje que continúa formando parte de la identidad de ambos pueblos.