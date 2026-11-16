Canarias y Uruguay conmemoran tres siglos de historia compartida a través de la emigración

Canarias y Uruguay celebran tres siglos de historia compartida desde la llegada de los primeros pobladores canarios que participaron en el origen de Montevideo. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidió en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, el acto conmemorativo del 300 aniversario, que reunió a representantes institucionales y miembros de la comunidad uruguaya residente en el Archipiélago.

La efeméride recuerda la expedición que partió de Santa Cruz de Tenerife y llegó a América el 19 de noviembre de 1726 a bordo del navío Nuestra Señora de la Encina. Cerca de un centenar de canarios, aproximadamente la mitad niños, emprendieron aquella travesía atlántica para establecerse en el territorio donde se desarrollaría la actual capital uruguaya.

Durante su intervención, Clavijo reivindicó el legado de aquellos emigrantes y la continuidad de los vínculos entre ambos pueblos. "Ambos pueblos han sabido mantener vivas sus raíces comunes a través del legado compartido y de la hermandad que hemos sabido preservar y cuidar durante generaciones", afirmó. El presidente también destacó la importancia de mantener una relación construida sobre "la memoria, la cooperación y el reconocimiento mutuo".

También evocó el esfuerzo de quienes abandonaron las Islas en busca de nuevas oportunidades y llevaron consigo sus conocimientos, costumbres y tradiciones. "Hombres, mujeres y niños que partieron con la incertidumbre, pero también con la ilusión de lo que todavía estaba por descubrir, que sembraron con trabajo y esfuerzo un nuevo hogar lejos de los suyos y que fueron artífices de lo que sería una nueva sociedad reflejo de la nuestra al otro lado de la orilla", señaló.

El presidente canario recordó que fueron numerosas las familias que tuvieron que emigrar para encontrar oportunidades que no tenían en las Islas y agradeció la acogida que recibieron al otro lado del Atlántico. "Nos abrieron las puertas cuando lo necesitamos, nos acogieron y nos dieron la oportunidad de trabajar y labrarnos un porvenir donde formar familias y construir un futuro", manifestó.

Asimismo, subrayó la importancia de transmitir este legado a las nuevas generaciones. "Nuestras costumbres, nuestros apellidos y nuestros lazos culturales e históricos nos recuerdan que tenemos una historia común y que ahora nos corresponde a nosotros seguir cuidándola y transmitiéndola a las generaciones venideras", añadió.

En el acto participó el cónsul de Uruguay en Canarias, Silvana Balaguer Mira, quien recordó que el 19 de noviembre de 1726 llegaron veinticinco familias canarias al territorio donde se asentaría Montevideo. La expedición estaba integrada por hombres, mujeres y niños, entre ellos numerosos menores de edad, y constituyó uno de los primeros hitos del proceso de establecimiento de población que daría origen a la ciudad.

La posterior llegada de nuevas embarcaciones y la creación del Libro Padrón contribuyeron a consolidar y formalizar aquel asentamiento, que marcaría el inicio de una relación histórica entre Canarias y Uruguay.

Un nuevo marco de cooperación entre Canarias y Uruguay

Clavijo también recordó el viaje institucional que realizó a Montevideo el pasado mes de junio, durante el que visitó distintos espacios vinculados a la presencia y al legado de la emigración canaria en Uruguay.

Aquella visita permitió avanzar en las relaciones entre ambos territorios mediante la firma de un nuevo marco de cooperación entre Canarias y Uruguay, orientado a estrechar los vínculos a ambas orillas del Atlántico. Este compromiso tuvo continuidad con la reciente visita a Canarias del ministro de Educación de Uruguay, que permitió explorar nuevas vías de colaboración, especialmente en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, y abrir oportunidades para impulsar proyectos conjuntos.

"Tras las huellas", música para recordar tres siglos de historia

La conmemoración concluyó con el espectáculo musical "Tras las huellas", una propuesta escénica creada específicamente para la ocasión bajo la dirección musical de Julio Tejera y Rogelio Botanz.

La actuación reunió tres piezas musicales inspiradas en la folía, el canario y el malambo, concebidas para recordar la llegada de las familias canarias a Montevideo. El espectáculo tomó la huella como hilo conductor, entendida como una marca familiar, social y sonora que permanece a través de las generaciones.

Las composiciones recorrieron tres conceptos: habitar, cruzar y encontrarse, evocando el vínculo con la tierra de origen, la travesía atlántica y la construcción de una identidad compartida. A través de referencias a los apellidos, los hijos, la distancia y el zapateo, la propuesta convirtió la memoria de la emigración en una expresión artística de pertenencia.