Montevideo clausura el Mes del Camino de Santiago con la mirada puesta en el Xacobeo 2027

La Xunta de Galicia clausuró en Montevideo la exposición fotográfica dedicada al Camino de Santiago, una iniciativa enmarcada en el Mes del Camino de Santiago que ha servido para acercar la ruta jacobea a la sociedad uruguaya y reforzar los vínculos culturales entre Galicia y Uruguay.

El acto de cierre tuvo lugar en el Auditorio Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional de Montevideo y contó con la participación de Elvira Domínguez, delegada de la Xunta de Galicia en Uruguay, que representó al Gobierno gallego en esta cita institucional.

La muestra puso el foco en el patrimonio cultural, espiritual y turístico del Camino de Santiago, así como en su capacidad para proyectar la identidad gallega más allá de sus fronteras. La clausura marcó también el final de las actividades organizadas durante el Mes del Camino, una programación con la que se ha buscado divulgar la ruta jacobea en el país sudamericano.

La iniciativa se enmarca, además, en los preparativos para el próximo Año Santo Xacobeo 2027. Con estas actividades, la Xunta pretende reforzar la difusión internacional del Camino y promover su dimensión cultural y turística, estrechando al mismo tiempo los lazos entre Galicia y la comunidad uruguaya.