CeDEU presenta las primeras alegaciones ante el Supremo contra la suspensión del voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática

El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) ha presentado las primeras alegaciones ante el Tribunal Supremo contra la suspensión cautelar del derecho al voto de españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.

El recurso ha sido redactado por el letrado Eduardo Ranz, junto al procurador Juan Manuel Caloto, en representación de la asociación, que ha promovido esta actuación jurídica ante el inminente vencimiento del plazo concedido por el alto tribunal para que los afectados presentaran sus argumentos contra la medida.

Uno de los principales argumentos de CeDEU es la posible vulneración del principio de igualdad. La entidad considera que la suspensión puede generar un trato diferente entre colectivos que han accedido a la nacionalidad española por distintas vías, como los descendientes de sefardíes o los integrantes de las Brigadas Internacionales. También señala la diferencia entre los descendientes de exiliados que residen en España, que podrían votar, y quienes viven en el extranjero y se ven afectados por la medida.

La asociación sostiene que esta situación entra en conflicto con los derechos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que establece que los españoles residentes fuera del país deben poder ejercer el derecho a ser electores y elegibles en condiciones de igualdad con quienes viven en España.

CeDEU cuestiona, además, que exista una base suficiente para justificar la suspensión cautelar por un supuesto riesgo para la regularidad del proceso electoral. Según expone en sus alegaciones, ese riesgo no estaría suficientemente acreditado, mientras que el perjuicio para los ciudadanos afectados es concreto e inmediato, al poder quedar privados de participar en las próximas elecciones generales.Mantener la suspensión en este nuevo escenario puede resultar desproporcionado y anticipar los efectos de una decisión que todavía debe resolverse en el procedimiento principal, aseguran.

Por último, CeDEU,entidad que ha trabajado durante años para facilitar el acceso a la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes, solicita con este recurso, como la petición ante el Defensor del Pueblo para que el Tribunal Constitucional, que se declare la nulidad o se revoque la suspensión de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que se permita ejercer el derecho al voto a los españoles afectados. La entidad también cuestiona que se haya trasladado a los ciudadanos la carga de obtener documentación o certificaciones consulares en un plazo reducido, un trámite que, según advierte, puede resultar especialmente difícil en determinados países.