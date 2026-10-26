El Centro Asturiano de A Coruña celebra las fiestas de Covadonga y el Día del Desarme

El Centro Asturiano de A Coruña celebró sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Covadonga con una jornada que combinó el reconocimiento a sus socios más veteranos, la gastronomía tradicional y la reivindicación de los vínculos históricos entre Asturias y Galicia.

La celebración, incluyó la entrega de insignias de oro a los socios que cumplen 50 años en la entidad y de plata a quienes alcanzaron los 25 años de pertenencia ininterrumpida. El acto contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y del director general de Reto Demográfico del Gobierno de Asturias, Marcos Niño, entre otras autoridades

El Camino Primitivo, símbolo de unión

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la conexión histórica entre Galicia y Asturias a través del Camino Primitivo, la ruta jacobea que une la Catedral de San Salvador de Oviedo con la de Santiago de Compostela. Este itinerario, recorrido por Alfonso II hace más de mil años, constituye uno de los principales símbolos de la relación entre ambas comunidades.

La cooperación entre Asturias y Galicia también abarca cuestiones como la defensa de los intereses del sector pesquero, el desarrollo de las energías renovables, la respuesta al reto demográfico y el impulso del Corredor Atlántico Noroeste, considerado estratégico para mejorar la competitividad empresarial y favorecer el desarrollo del noroeste peninsular.

El Desarme, una tradición asturiana

La jornada tuvo como protagonista el tradicional Día del Desarme, una celebración gastronómica con origen en la ciudad de Oviedo, cuyo origen se remonta al siglo XIX, durante las Guerras Carlistas y la defensa de la ciudad por parte de la milicia local frente a las tropas carlistas.

Cada 19 de octubre, las calles y restaurantes de Oviedo se llenan de locales y visitantes que acuden fieles a una cita donde el protagonismo absoluto lo tiene su menú histórico: garbanzos con bacalao y espinacas, seguidos de los tradicionales callos, y rematados con el clásico arroz con leche. Esta festividad, declarada de Interés Turístico Regional.