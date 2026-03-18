“Los Centros Valencianos en el Exterior refuerzan nuestra cultura, lengua y tradiciones”, afirma Pérez Llorca

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibió en el Palau a representantes de 14 Centros de Valencianos en el Exterior (CEVEX) con motivo de su visita a València durante las fiestas falleras, y puso en valor la importancia de estos centros en la promoción de la cultura, la lengua y las tradiciones de la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca destacó que los CEVEX son fundamentales para “reforzar nuestra cultura y tradiciones en cualquier rincón del mundo” y trasladó el apoyo del Consell para ayudarles a mantener la identidad valenciana viva entre las comunidades de la diáspora. Además, resaltó la alegría, la hospitalidad y el sentimiento de “germanor” que caracteriza a los valencianos en sus encuentros internacionales.

La delegación incluye centros de Argentina, México, Estados Unidos, Francia y varias comunidades españolas, como Sevilla, Ibiza, Mallorca, Navarra, Zaragoza, Cantabria, Cataluña y La Rioja. Los representantes están participando en un completo programa de actos organizado por la Generalitat y la Junta Central Fallera, destacando la tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, donde desfilarán 18 Falleras Mayores en representación de la Comunitat Valenciana en el exterior.

Actualmente existen 43 CEVEX, de los cuales 14 se encuentran en España y el resto fuera de nuestras fronteras. Su función es promover y difundir la lengua, la cultura, el folclore y las tradiciones valencianas, consolidándose como un puente que conecta la Comunitat con sus ciudadanos y descendientes en el extranjero.