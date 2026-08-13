El CGCEE pide que se incremente la protección de la infancia española residente en el exterior

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha aprobado un informe con propuestas para incorporar la realidad de los niños, niñas y adolescentes españoles que viven fuera de España a las nuevas medidas de protección frente a la violencia.

El documento recoge las aportaciones del organismo al Anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) y al proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

El CGCEE valora positivamente ambas iniciativas y comparte su objetivo de reforzar la protección de los menores frente a cualquier forma de violencia. Sin embargo, considera necesario que el nuevo marco tenga en cuenta las circunstancias específicas de quienes residen fuera de España, de manera que el lugar de residencia no determine el nivel de protección al que pueden acceder.

Mayor coordinación con la red consular

Entre las principales propuestas planteadas por el Consejo se encuentra el refuerzo de la coordinación entre las administraciones españolas competentes y la red de embajadas y consulados en el exterior.

El organismo considera que las oficinas consulares desempeñan un papel fundamental cuando un menor español residente en otro país se encuentra en una situación de violencia, desprotección o especial vulnerabilidad. Por ello, reclama mecanismos específicos que permitan actuar ante situaciones que tengan una dimensión internacional y mejorar la coordinación entre las autoridades españolas y las del país de residencia.

El informe plantea también desarrollar las previsiones recogidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/2021, con el objetivo de reforzar el papel de las embajadas y oficinas consulares en la protección de los menores españoles que viven fuera del país.

Atención específica a menores con discapacidad

El CGCEE pone además el foco en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad residentes en el exterior, para quienes reclama una protección reforzada y adaptada a sus necesidades.

El organismo considera necesario garantizar que estos menores puedan acceder a los mecanismos de protección y asistencia en igualdad de condiciones, independientemente del país en el que residan y de las circunstancias de sus familias.

A esta cuestión se suma la necesidad de mejorar el acceso al apoyo psicológico para los menores españoles en el exterior que hayan sufrido situaciones de violencia o se encuentren en contextos de especial vulnerabilidad.

Más información para conocer la realidad de los menores españoles

Otra de las propuestas incluidas en el informe pasa por mejorar la información estadística disponible sobre la infancia española residente fuera del país.

El CGCEE considera que disponer de datos más completos permitiría conocer mejor las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que afectan a estos menores y facilitaría el diseño de políticas públicas más eficaces.

La obtención de esta información permitiría además incorporar de manera estable la perspectiva de la ciudadanía española en el exterior en las políticas de protección de la infancia y evitar que este colectivo quede fuera de las estrategias desarrolladas por las administraciones españolas.

Con este informe, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los españoles residentes fuera del país y reclama que las políticas públicas tengan en cuenta también a quienes viven fuera de las fronteras españolas.

Para el CGCEE, garantizar la protección integral de la infancia implica también asegurar que los niños, niñas y adolescentes españoles residentes en el extranjero dispongan de mecanismos de protección adecuados y de una respuesta coordinada ante situaciones de violencia o vulnerabilidad.