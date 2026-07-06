Violeta Alonso, presidenta del CGCEE: "El verdadero debate debería ser tener una circunscripción exterior, no cuestionar el derecho al voto"

El debate político sobre el voto de los españoles residentes en el exterior y el impacto de las nuevas nacionalizaciones al amparo de la Ley de Memoria Democrática ha devuelto a la emigración al primer plano de la actualidad. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, considera que se han reabierto discusiones que parecían superadas y lamenta que vuelva a cuestionarse un derecho fundamental como el sufragio. En esta entrevista, responde a las críticas surgidas en las últimas semanas, desmonta algunas de las afirmaciones que han circulado sobre los nuevos nacionalizados y defiende que los españoles en el exterior "no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda".

¿Le ha sorprendido que el voto de los españoles en el exterior haya vuelto al centro del debate político?

Pues yo creo que sí, que un poco con sorpresa, porque eran debates que creíamos que estaban ampliamente superados. Por ejemplo, lo que es el tener derecho al voto desde el exterior. De hecho, desde el Consejo General, para nosotros lo que tenía que estar ahora en discusión y por lo que venimos peleando no es el derecho al voto, que ya lo dábamos por asumido, por superado y sobre algo, sobre lo que no tenía que haber ninguna duda, sino ya el poder contar con los propios representantes en el exterior, mediante una circunscripción exterior. Para nosotros ese era el debate y parece que nos retrotraemos varios pasos hacia atrás.

Violeta Alonso presidiendo el último pleno del CGCEE | CGCEE

La Constitucion garantiza el voto, por tanto no hay debate posible...

Efectivamente, garantiza el voto y además la tendencia mundial es que cada vez más países permitan a su ciudadanía votar desde el exterior. España fue en su momento bastante pionera, todos los países se van adhiriendo y no podemos ser nosotros los que demos ahora un paso atrás y además que sería pues plenamente anticonstitucional. Nosotros como ciudadanía tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda en función de dónde vivan y que no puedan ejercer un derecho fundamental, como es el derecho al sufragio en este caso.

Hay quien sostiene que los españoles que viven fuera no deberían decidir el futuro del país, porque no tienen vinculación con él ¿Qué responde a ese argumento?

Bueno, si hablamos primero de lo que es la vinculación, el hecho de tener más o menos vinculación con un país, lo que se demuestra es con hechos objetivos y en el caso también que ha habido mucho debate con la ley de memoria democrática, también llamada en algunos casos ley de nietos, el vínculo se demuestra por las relaciones familiares, no de otra manera que es subjetivo. Las mismas personas que nacemos y que hemos vivido en España podríamos tener vínculos de otro tipo emocionales más o menos grandes en el país, que como son subjetivos efectivamente no se pueden demostrar.

Violeta Alonso con la presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires | La Región Internacional

Los que vivimos en el exterior pues tenemos efectivamente también mucha vinculación con España y mucho interés también en las cosas que ahí ocurren. Si el argumento es que como no vivimos en España no deberíamos poder votar para decidir ciertas cosas que ocurren en el país, pues eso se desmonta muy fácil. Entonces deberían votar todos los residentes en España, tengan o no tengan la ciudadanía, porque por ese mismo criterio...

A los que estamos fuera también nos afectan las políticas del país, hay muchas políticas destinadas al exterior, muchos de los que estamos fuera pues a veces te interesa más la política de tu propio país, en algunos casos que incluso la del lugar de residencia y por ejemplo políticas como son las destinadas a retorno, las destinadas a educación en el exterior y demás nos afectan por supuesto de manera directa. El voto al final pues es un derecho de la ciudadanía independientemente de donde esté.

La participación del voto exterior sigue siendo muy baja, mucho más que antes de la implantación del voto rogado ¿A qué se debe?

Efectivamente la participación es muy baja, en algunos casos porque es mucho más fácil perder derechos que luego llegarlos a recuperar y cuando la gente lleva tanto tiempo sin poder ejercer un derecho cuesta mucho más motivarle a que vaya a votar, pero estamos trabajando desde el Consejo pues a nivel informativo y también a nivel de intentar facilitar todavía más el voto.

Aunque ya no tengamos voto rogado es verdad que tenemos aún muchísimas dificultades en muchos países para votar en el exterior pues porque se abren muy pocos centros de votación para depósito de voto. Habitualmente solo son embajadas y consulados y hay muchos países donde el voto por correo pues funciona de manera deficiente o directamente no funciona, con lo cual votar por correo es también prácticamente imposible.

Entonces parte de esa participación depende de un poco digamos de la motivación de la gente, pero hay otra parte todavía que tiene que ver con las dificultades que todavía tenemos para ejercer el voto en el exterior y luego también se podría hablar del que el proceso y precisamente para que sea garantista, que esto si ha estado también mucho en discusión sobre si hay garantías o no hay garantías, para que sea tan garantista es un proceso cuando se vota bastante complejo que hace que muchas personas se confundan en la documentación que tienen que presentar y que enviar y que haya un número muy elevado de votos nulos. No porque hayas ido a votar nulo, sino porque te has confundido en todo el procedimiento. Igual no has metido la documentación que debías en el sobre correspondiente. Entonces también estamos trabajando para facilitar las infografías y sobre todo de que todo aquel que participe pues que no sea un voto nulo no queriendo ser nulo.

¿Qué opina de quienes consideran que el voto exterior no debería servir para alterar resultados electorales?

También con lo que se ha ido estos días parece que hay gente que le parece bien que se vote desde el exterior siempre y cuando no se cambie ningún resultado o ningún escaño que se haya votado desde el interior. Y al final cada voto cuenta tienes que poder tener desde el exterior exactamente igual que desde el interior la capacidad de poder modificar los resultados porque de eso se trata la democracia. No puede ser que puedas votar siempre y cuando no se modifique el resultado. Para eso no votas.

Violeta Alonso en la clausura del V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior con el resto de mujeres del órgano | CGCEE

También se ha dicho que el voto exterior beneficia mayoritariamente al PSOE ¿Es así?

Pues no, los resultados del voto exterior no siempre han sido iguales. Son muy heterogéneos. Depende mucho del país, de la población familiar, de la propia manera de pensar de cada uno. Incluso todas las nuevas nacionalizaciones que hay con ley de memoria democrática, muchas van a votar a partidos conservadores también. Es decir, no va a ser tampoco un voto homogéneo y no está en absoluto claro a quién puede beneficiar o no.

Pero como nueva ciudadanía, o sea, lo que tenemos que plantearnos es si esas personas tienen derecho a la ciudadanía. Que desde el punto de vista del Consejo, no ya de ahora, sino históricamente desde siempre. Desde luego como descendientes lo tienen y luego votarán lo que a cada cual buenamente le parezca. Y no se puede dar ese derecho en función de lo que vayan a votar, pero que efectivamente el voto va a ser muy heterogéneo y no se sabe a día de hoy a quién puede beneficiar o no. Yo aquí lo que recomendaría a los partidos es que hagan campaña en el exterior, que hagan medidas destinadas en el exterior y así conseguirán los votos del exterior.

¿Quiénes pueden acogerse a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, además de los exiliado. ?

Efectivamente, no son sólo exiliados de la guerra civil actualmente, digamos, de hecho en todas las nacionalizaciones que está habiendo hay muy poca gente que esté optando, digamos, por razón de exilio. Cualquiera persona que pueda comprobar que es hijo o nieto o hija o nieta de emigrantes españoles puede optar ahora mismo a esa nacionalidad por ley de memoria democrática.

Entonces optarían, están optando ahora mismo hijos y nietos, en el caso de los descendientes de varón se está pudiendo llegar hasta los bisnietos del emigrante, porque sus hijos nacían todavía españoles de origen, entonces serían hijos, nietos y en algunos casos bisnietos los que están pudiendo optar.

Violeta Alonso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | Gobierno de España

También hay disposiciones específicas, por ejemplo, para los hijos mayores de edad que quedaron fuera por ley de memoria histórica y también para los descendientes de mujeres, pues que no transmitían la nacionalidad antes de la entrada en vigor de la Constitución, que la ley y la instrucción pone que perdían la nacionalidad por casarse con un extranjero, pero la realidad es que no la transmitían ellas, daba igual que la perdiesen o no, porque no la podían transmitir. Lo único que si el padre en su caso era español, pues se transmitían por vía paterna, pero la mujer nunca nunca la transmitía.

¿Es cierto que los nuevos nacionalizados tendrán automáticamente tarjeta sanitaria, cheque educativo o pensión no contributiva?

Pues no, la verdad es que ahí se está haciendo una gran confusión entre lo que son, digamos, derechos vinculados a la nacionalidad o derechos, digamos, vinculados a la residencia.

Por ejemplo, si hablamos de pensiones no contributivas, que parece que se dan a cualquiera sin ningún tipo de requisito por tener ciudadanía no tienes derecho a una pensión no contributiva. Para empezar, que tendrías que no haber cotizado nunca, pero es que además tienes que haber recibido en España un número mínimo de años: los dos últimos, antes de solicitar la pensión. Y además es una pensión que va vinculada también a lo que es la residencia, no a la propia nacionalidad. Entonces, cualquier español en el exterior no puede, desde luego, solicitar una pensión no contributiva.

Cheque educativo, los cheques educativos son competencia de las comunidades autónomas y son para las personas que son residentes en esa comunidad. Cualquiera que viva en el exterior no puede optar a un cheque educativo. Y si vives en España y eres residente en España, pues optar al cheque educativo, si cumples el resto de requisitos, tengas la nacionalidad o no la tengas.

La presidenta del Consejo duran una visita al Congreso | La Región Internacional

Lo mismo ocurre con la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria la tienen los que viven en España, independientemente de que tengan la nacionalidad o de que no la tengan. Los españoles, los que sí tienen, es una cobertura sanitaria y están de viaje temporal en España, siempre que no tengan otro seguro. Por ejemplo, quienes vivimos en la Unión Europea, pues como tenemos la tarjeta sanitaria europea, es nuestro país de residencia el que lo cubre, pero solo para una urgencia o una emergencia. Es decir, no podemos ir a hacernos un tratamiento a España médico, ni mucho menos tenemos una tarjeta sanitaria. Esos son derechos del estado del bienestar que están vinculados a la residencia, no están vinculados en ningún caso a la nacionalidad. Y ahí hay una confusión provocada a propósito o no, pero que efectivamente no es real.

¿Por qué cree que la Ley de Memoria Democrática ha generado más polémica que la ley para los sefardíes?

Bueno, pues yo supongo que de eso no se habló tanto, probablemente por el número, porque era un número más bajo, pero es verdad que en cuanto a las garantías había muchísimas menos que las que ha habido para Ley de Memoria Democrática.

En el caso de Ley de Memoria Democrática tienes que demostrar de manera fehaciente un parentesco, que parece también, por lo que se ha oído en los últimos días, que se dan las nacionalidades a voleo o según la voluntad de los cónsules, y no es así. Hay unos requisitos que son muy estrictos y que solo si los cumples puedes acceder a la nacionalidad.

En el caso de la ley de sefardíes, un rabino podía acreditar que por tu apellido, por lo que él consideraba eras de origen sefardí, y eso era suficiente para que tú pudieses optar a la nacionalidad por esa vía, y además, como tú dices, pues que era un número de generaciones, digamos, mucho mayor.

Yo creo que es un tema, sobre todo, numérico, que se esté hablando mucho más de esto que de la ley de sefardíes, porque yo creo que en cuanto a vinculación, a día de hoy, pues lo que son las generaciones de descendientes más recientes tienen una vinculación con España, yo creo, pues va a estar mucho más estrecha, simplemente por el tiempo que ha transcurrido desde que se fueron.

Esperemos que esto sea aquí ahora un par de días, puntual, y que vuelvan las cosas un poco a su cauce y básicamente al sentido común, y que no se trate a la emigración y a la ciudadanía en el exterior como ciudadanía de segunda.