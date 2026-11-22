La violencia machista contra las mujeres migrantes puede adoptar formas que van más allá de las agresiones físicas o psicológicas. Las amenazas relacionadas con la situación administrativa, el uso del origen como instrumento de humillación y las dificultades para acceder a los mecanismos de protección también pueden convertirse en herramientas de control. Así lo advierte el Movimiento de Mujeres Migrantes, que ha difundido un mensaje de denuncia con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La organización se detiene en una forma de violencia que denomina chantaje migratorio, mediante la cual algunos agresores aprovechan su nacionalidad española, su conocimiento de las instituciones, su situación económica o la dependencia administrativa de sus parejas para hacerles creer que tienen poder sobre su permanencia en el país y sobre el ejercicio de sus derechos.

Estas amenazas pueden generar miedo e impedir que las mujeres denuncien o busquen ayuda, especialmente cuando desconocen los recursos disponibles o temen que acudir a las instituciones pueda perjudicar su situación administrativa. De esta manera, la dependencia documental se convierte en un instrumento para mantener una relación de sometimiento.

El colectivo advierte, además, de que esta violencia no se produce de manera aislada, sino que está relacionada con desigualdades estructurales. Entre ellas señala las dificultades para regularizar la situación administrativa, las barreras para acceder a un empleo digno, la discriminación racista y los obstáculos para conocer y utilizar los mecanismos de protección.

El racismo como herramienta de control

El Movimiento de Mujeres Migrantes también denuncia que el racismo puede reforzar la violencia machista cuando el agresor utiliza el origen, la nacionalidad, el acento o la cultura de la mujer para insultarla, humillarla o hacerle creer que tiene menos derechos. Según advierte la organización, estas conductas no son simples descalificaciones, sino formas de violencia dirigidas a deteriorar la autoestima, provocar aislamiento y alimentar la sensación de que nadie va a creer a la víctima.

En este sentido, el colectivo señala que algunas mujeres migrantes pueden sentir que las instituciones darán prioridad a la palabra de un hombre español frente a la suya, una percepción que contribuye a aumentar el miedo y el silencio y que puede dificultar la búsqueda de ayuda.

Ante esta realidad, la organización reclama una atención integral, feminista, interseccional y antirracista que tenga en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres migrantes y garantice acompañamiento, información, protección y autonomía."Los papeles no pueden convertirse en cadenas que nos aten a nuestros agresores", reivindica el movimiento, que insiste en que el chantaje migratorio también es violencia machista y en que el racismo puede utilizarse para reforzar el control sobre las mujeres.

En el marco del 25N, el colectivo resume su mensaje en una reivindicación: las mujeres migrantes tienen derecho a vivir libres, independientes y con todos sus derechos, sin que su origen o su situación administrativa se conviertan en herramientas para someterlas.