Cinco candidaturas concurrirán a las elecciones del CRE de México, que se celebrarán los días 9 y 10 de mayo

En la imagen, el Hospital Español de México, uno de los centros de votación en las elecciones a los CRE

La Comisión Electoral de las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Ciudad de México ha fijado la celebración de los comicios para los próximos 9 y 10 de mayo de 2026, en un proceso al que concurrirán finalmente cinco candidaturas.

Durante las reuniones celebradas los días 6 y 20 de abril, la comisión proclamó definitivamente las listas participantes: Españoles Populares en México, Españoles en México, Trabajo y Esfuerzo por los Españoles en México, Vamos Juntos y Aquí cabemos todos, esta última tras modificar su denominación inicial para evitar confusiones con otra candidatura.

En cuanto a la organización del proceso, se acordó que en la Ciudad de México la votación se desarrollará en el Hospital Español, donde se instalarán cinco urnas y el censo se distribuirá por orden alfabético. La elección del recinto fue aprobada por mayoría, aunque generó debate interno y motivó un recurso posterior que finalmente quedó resuelto, determinándose que la competencia sobre el lugar de votación corresponde al jefe de la Oficina Consular.

Además, también habrá puntos de votación en otras demarcaciones. En Puebla, las urnas se ubicarán en el entorno del Consulado Honorario, en el auditorio del Parque España 2, mientras que en Veracruz se instalarán en la sede del Consulado Honorario, próxima al Malecón.

El horario previsto será de 9:00 a 17:00 horas el sábado 9 de mayo y de 9:00 a 14:00 horas el domingo 10 en Ciudad de México. En Puebla y Veracruz la votación tendrá lugar únicamente el sábado 9 de mayo, de 9:00 a 17:00 horas.

La campaña electoral quedó fijada entre el 20 de abril y el 7 de mayo, estableciéndose el 8 de mayo como jornada de reflexión. Las candidaturas podrán difundir propaganda en la sala de espera del Consulado General y también a través de la página web consular.

Para poder votar, los electores deberán identificarse con DNI, pasaporte español o carné de conducir español. También se contempla el voto por correo conforme a las instrucciones facilitadas por la Oficina Electoral.

Las elecciones al CRE permitirán renovar la representación de la comunidad española residente en la capital mexicana y su demarcación consular para el nuevo mandato.