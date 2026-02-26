Tejero, desclasificado y quieto

El Gobierno desclasificó a las 13:01 horas 153 documentos relativos al golpe de Estado del 23F y la página de la Moncloa petó. “Qué bonita metáfora de lo bien que funciona lo público”, escribió en un mensaje el cineasta vigués picado por la curiosidad. También colapsa la web de O Son do Camiño o de cualquier otro festival para conseguir entradas por un interés desmedido.

45 años y dos días después del “quieto todo el mundo” pronunciado con pistola en mano por el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso, todo el mundillo periodístico clicó a la vez en el mismo sitio web para dedicarse a expurgar unos papeles que no contradicen lo que ha reconstruido la ficción y refuerzan el papel del rey Juan Carlos I para detener el golpe militar, afianzar la democracia y legitimar la Corona. No hacía falta esperar 45 años para mostrar unos archivos que entretienen pero no cambian la historia.

“¿Pero que creías que se iba a encontrar?”, respondió el letrado marmitero que siempre acepta subir al coche del chófer de anécdotas en esta clase de viajes para no salir de la vía. “Las conspiraciones no se hacen por escrito, se susurran, y los informes se elaboran después”, añadió al detectar una dosis de decepción por la realidad al otro lado de la línea. ¿O te crees que un militar se va a poner a escribir el plan del golpe? En España no hay papeles, se lo cargaron todo. De esa época ya casi no queda ni el papel higiénico del Elefante, aquel que rascaba pero decían que te dejaba el trasero pulcro y brillante”.

Hace un puñado de años, cuando todavía no circulaban documentales, libros y series, intentó profundizar en las intrigas de la transición, pero sus contactos en las fuerzas de seguridad del Estado no le pudieron allanar el camino. “Ya antes del 23F hubo tres momentos en los que se quemó lo importante: el atentado contra Carrero Blanco, la muerte de Franco y las elecciones de 1977”, las primeras libres desde la Segunda República. “Si de los GAL no hay un papel que ponga nombre a monseñor X”, añadió con retranca para apuntalar la teoría.

En esta línea del folio, a las 19:17 horas, la radio anuncia el fallecimiento de Tejero, que ya se había dado por muerto en octubre, a los 93 años. Desclasificado el 23F, el cabecilla quieto.