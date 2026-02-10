La ciudad brasileña de Sorocaba acogerá un foro empresarial sobre oportunidades de negocio con España

La ciudad brasileña de Sorocaba acogerá el próximo 25 de febrero el encuentro empresarial “Negócios com a Espanha: Um Horizonte de Oportunidades”, una jornada destinada a reforzar las relaciones económicas entre España y Brasil y a dar a conocer las oportunidades que ofrece el mercado español a empresas y emprendedores brasileños interesados en la expansión internacional.

El foro se celebrará a partir de las 09.00 horas en la Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), y reunirá a representantes institucionales, organismos de promoción económica y especialistas en internacionalización. El acceso será gratuito, aunque con plazas limitadas.

La iniciativa está promovida por la ACSO, el Fórum Empresarial Hispano-Brasileiro (FEHB) y la Casa de España – Don Felipe II de Sorocaba, con el respaldo de entidades como Turespaña, ACCIÓ Cataluña, Basque Trade & Investment, Deputación de Ourense, Inorde, SEBRAE, CIESP Sorocaba, ABIPI, AGEM y otras organizaciones empresariales.

Durante la jornada se abordarán las ventajas económicas y geográficas de España como destino de inversión, así como los incentivos y apoyos que ofrecen las comunidades autónomas españolas a los empresarios brasileños que buscan acceder al mercado europeo utilizando España como plataforma de entrada.

El programa incluye ponencias centradas en la internacionalización empresarial, las oportunidades de inversión en España, el turismo sostenible, los aspectos jurídicos para operar en el mercado español y el papel de España como nexo con Europa, además de un espacio final dedicado al intercambio de contactos y networking empresarial.

En paralelo a este encuentro, el cónsul general de España recibirá el reconocimiento de “Visitante Ilustre de Sorocaba”, una distinción otorgada por la Cámara de Concejales.