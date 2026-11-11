Clavijo exigirá a la UE el despliegue de Frontex en los países africanos de origen ante la presión migratoria en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su participación en la XXX Conferencia de Presidentes de las RUP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá este miércoles una videoconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, para trasladarle la situación migratoria que atraviesa el archipiélago y reclamar una mayor implicación de la Unión Europea, con el despliegue de Frontex directamente en los países africanos de origen de las embarcaciones.

Así lo ha anunciado eL martes tras participar en la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración, celebrada en Madrid, donde también ha abordado con el Gobierno central las medidas necesarias para hacer frente al repunte de llegadas. Según ha explicado, cerca de 7.500 migrantes han alcanzado las costas canarias en los últimos diez días.

Clavijo ha señalado que la reunión con Brunner permitirá dar continuidad a las gestiones iniciadas la semana pasada en Guadalupe con el vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, durante la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). El objetivo, ha subrayado, es acelerar la activación de Frontex y reforzar los programas de cooperación con los países de origen.

El presidente autonómico ha insistido en que la respuesta europea no puede limitarse a actuar cuando las embarcaciones llegan a las islas, sino que debe incluir una intervención directa en las costas africanas para controlar las salidas y prevenir las travesías. Asimismo, ha reclamado que Canarias tenga una presencia activa y permanente en los mecanismos comunitarios de respuesta ante emergencias, con recursos y partidas presupuestarias estables para afrontar la presión migratoria.

Refuerzo sanitario, policial y de Salvamento Marítimo

Durante su comparecencia, Clavijo también ha detallado los compromisos alcanzados con el Ejecutivo central para aliviar la situación de El Hierro, especialmente en el puerto de La Restinga, ante la presión que soportan los servicios asistenciales y los sectores económicos de la zona.

Entre las medidas anunciadas figura una partida adicional de un millón de euros para contratar personal médico y de enfermería a través de Cruz Roja, que se encargará de prestar atención sanitaria inmediata y tratar patologías leves en el muelle de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés. Esta cantidad se sumará a los 15,8 millones de euros aprobados anteriormente.

También se incrementará la presencia de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los servicios presenciales de traducción e interpretación para agilizar la tramitación de los expedientes migratorios y las derivaciones a otras islas o a la Península.

En cuanto a Salvamento Marítimo, se incorporará una tercera embarcación Salvamar a las dos que operan habitualmente en la zona y se reforzarán sus plantillas. Además, se habilitarán entre cuatro y seis autobuses temporales en El Hierro para facilitar los traslados.

Un millón de euros para los sectores afectados de La Restinga

Otro de los compromisos alcanzados contempla la creación de un fondo de compensaciones económicas, por valor aproximado de un millón de euros, destinado a paliar las consecuencias de la presión migratoria sobre los negocios y actividades económicas de La Restinga, después de más de tres años de intensa actividad en el puerto.

Las ayudas estarán dirigidas a clubes de buceo, restaurantes, pescadores y establecimientos hosteleros. Asimismo, el Ministerio de Hacienda estudiará la posibilidad de aplicar beneficios fiscales en el IRPF a los residentes de La Restinga, similares a los concedidos en La Palma.

Por otra parte, Clavijo ha señalado que la coordinación con el Ministerio de Infancia para atender a los menores migrantes no acompañados es continua. Canarias tiene actualmente bajo su tutela a cerca de 3.000 menores, una cifra que supera ampliamente su capacidad de acogida.

Entre las medidas previstas figura la creación de un recurso específico, previsiblemente en Tenerife, para atender a jóvenes cuya edad esté pendiente de determinar hasta que se realicen las pruebas correspondientes.

El presidente canario ha vuelto a reclamar una respuesta coordinada entre las administraciones autonómica, estatal y europea que permita afrontar de manera estructural la situación migratoria y evite que Canarias tenga que asumir en solitario la presión de la frontera sur de Europa.