Clavijo garantiza a la comunidad canaria en Argentina la continuidad de las ayudas sociosanitarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado a la comunidad canaria en Argentina el respaldo del Gobierno autonómico durante un encuentro celebrado en Buenos Aires con representantes de las entidades que agrupan a los más de 5.300 canarios y descendientes residentes en el país.

En el acto, en el que participaron más de 200 personas, Clavijo destacó el vínculo emocional que mantiene esta comunidad con las islas y aseguró que el Ejecutivo autonómico mantendrá su apoyo a las asociaciones en el exterior. “Este Gobierno se compromete a seguir apoyándolos para que esa llama de la canariedad que han mantenido viva tantos años siga fuerte muchos años más”, afirmó el presidente, quien agradeció además el trabajo de las entidades por preservar la identidad cultural canaria.

El presidente garantizó también la continuidad de las ayudas sociosanitarias dirigidas a los canarios y sus descendientes en Argentina, que incluyen programas de atención a mayores, apoyo a tratamientos médicos de alto coste, intervenciones quirúrgicas y suministro de productos de primera necesidad, así como iniciativas de reparto de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, los representantes de las principales organizaciones canarias en el país valoraron el respaldo del Gobierno autonómico y subrayaron la importancia de mantener la cooperación institucional para seguir desarrollando su actividad social y cultural.

El presidente de Canarias con el embajador de España en Argentina | Gobierno de Canarias

En el plano económico, la visita incluyó una reunión con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui, en la que se analizaron vías para reforzar las relaciones comerciales entre Canarias y el Cono Sur. En este contexto, el Ejecutivo autonómico, a través de Proexca, trabaja en nuevas acciones para impulsar sectores estratégicos como el tecnológico, el aeroespacial, el marino-marítimo y el audiovisual.

La agenda del viaje oficial también incluyó diversos encuentros institucionales y actos simbólicos, entre ellos la visita a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y una reunión con la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, en el marco de la gira del presidente por Uruguay y Argentina, que el Ejecutivo califica de “muy positiva” para el refuerzo de las relaciones con la diáspora canaria y los vínculos históricos con ambos países.