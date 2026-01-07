Clavijo garantiza el apoyo del Gobierno canario a la comunidad de Venezuela "pase lo que pase"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado a las canarias y canarios residentes en Venezuela, así como a sus descendientes, que el Gobierno autonómico estará a su lado “pase lo que pase en los próximos días”, tras la acción militar de Estados Unidos y el agravamiento de la situación en el país.

Clavijo realizó estas declaraciones después de mantener una reunión con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para analizar el contexto actual y coordinar la respuesta institucional. En el encuentro participaron también el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez; la delegada del Ejecutivo canario en Venezuela, Isabel Jara; el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello; el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, y el director general de Emigración, José Téllez.

Durante la reunión, todos los asistentes coincidieron en la necesidad de mantener la prudencia en las declaraciones que se realicen desde Canarias. “En estos momentos lo único que sabemos es que se ha trasladado a Nicolás Maduro a Estados Unidos y que el régimen continúa bajo la presidencia de Delcy Rodríguez”, señaló el presidente.

Clavijo subrayó que, como Gobierno autonómico y sin competencias en política exterior, Canarias no puede interferir en la actividad de las 26 entidades canarias repartidas por Venezuela, a través de las cuales se atiende a una comunidad de unas 70.000 personas. No obstante, destacó la importancia de la coordinación permanente con estas organizaciones para atender las necesidades de la población más vulnerable.

El presidente recordó que el Ejecutivo canario ya se había reunido con las entidades canarias el pasado 2 de diciembre, tras conocerse la suspensión del tráfico aéreo anunciada por Estados Unidos, lo que permitió diseñar un plan de acción y comunicación dirigido a la comunidad canaria residente en el país. Ese trabajo previo ha facilitado, según explicó, un seguimiento constante de la situación desde que se produjo la acción militar, a través del equipo de Acción Exterior.

En este contexto, Clavijo confirmó que se están registrando largas colas para adquirir productos de primera necesidad, una circunstancia en la que la ayuda procedente de Canarias resulta especialmente eficaz. “Nuestra intervención se canaliza siempre a través de las entidades canarias, con programas de tarjetas de alimentos y medicamentos, así como atención sanitaria y apoyo a las personas mayores”, indicó.

El presidente señaló además que, hasta el momento, no se ha tenido constancia de incidentes que hayan afectado directamente a ciudadanos canarios o a sus descendientes, aunque la coordinación se mantiene activa para responder ante cualquier eventualidad en los próximos días.

Finalmente, Fernando Clavijo anunció que, una vez se reinicie el periodo de sesiones, comparecerá en el Parlamento de Canarias para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno autonómico y ofrecer una valoración actualizada de la situación.