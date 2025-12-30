El Gobierno de Canarias destina más de 685.000 euros a programas y ayudas para canarios en el exterior

El presidente de Canarias y el director general de Emigración durante un encuentro telemático con emigrantes canarios

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emigración, reforzó durante 2025 su acción social con los canarios residentes en el exterior mediante la puesta en marcha de programas sanitarios, sociales y ayudas humanitarias de emergencia, con una inversión global superior a los 685.000 euros. Las actuaciones se desarrollaron principalmente en Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay, y se canalizaron a través de las entidades canarias en el exterior, con especial atención a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Según explicó el director general de Emigración, José Téllez, a lo largo del año se destinaron 632.330 euros a mejorar la atención sanitaria y social de canarios y, en algunos casos, de sus descendientes que carecían de recursos suficientes o de una red familiar que pudiera atenderlos en situaciones de soledad, dependencia o enfermedad. “Nuestro objetivo fue apoyar a las personas que más lo necesitaban, garantizando una atención digna y cercana”, subrayó.

Las actuaciones se estructuraron en cuatro grandes líneas: asistencia médica, centros de acogida residencial, asistencia domiciliaria y centros de día.

Atención sanitaria

Durante 2025, los consultorios médicos financiados por el Gobierno de Canarias contaron con una dotación de 127.338 euros, permitiendo la atención en distintas especialidades de atención primaria para canarios y sus descendientes.

En Venezuela funcionaron 16 consultorios médicos distribuidos en diez estados, con una inversión de 116.338 euros, destinados a gastos de funcionamiento y material sanitario. Estos servicios se localizaron en Caracas, La Guaira, Lara, Mérida, Yaracuy, Aragua, Anzoátegui, Guárico, Carabobo y Falcón, y se complementaron con jornadas de atención médica descentralizada en Aragua y Carabobo. En Uruguay, el consultorio médico de Montevideo recibió una aportación de 11.000 euros.

Atención a mayores y personas dependientes

El Ejecutivo autonómico contribuyó al mantenimiento de tres centros de acogida residencial para mayores canarios en Venezuela, ubicados en Cagua, Quíbor y Valencia, que atendieron a personas sin recursos ni apoyo familiar. Estos centros recibieron una financiación total de 155.000 euros.

Asimismo, se financiaron centros de día orientados a promover la autonomía personal y el envejecimiento activo, con una dotación global de 150.000 euros. En Venezuela funcionaron siete centros, mientras que también se apoyaron centros en Argentina (Rosario), Uruguay (Montevideo) y Cuba.

En materia de asistencia domiciliaria, se desarrolló en Venezuela un programa de apoyo a 244 personas con discapacidad o en situación de dependencia, repartidas en nueve estados, con una inversión de 120.000 euros, destinada a cuidados personales, tareas domésticas y adquisición de medicamentos o productos de primera necesidad.

Ayudas humanitarias de emergencia

Durante 2025, el Gobierno de Canarias destinó 165.500 euros a ayudas de emergencia de carácter humanitario para canarios y descendientes residentes en Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay, con el fin de paliar situaciones de extrema vulnerabilidad derivadas de los procesos inflacionarios y del encarecimiento del acceso a la sanidad y a los servicios básicos.

En total, se tramitaron 203 ayudas de emergencia, distribuidas entre Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba. De manera específica, en Cuba se concedieron ayudas dirigidas a descendientes canarios mayores de 80 años y a personas en situación de necesidad, además de acciones humanitarias para el envío de medicamentos. En Argentina, se desarrolló el reparto de cajas de alimentos para familias canarias vulnerables, con una inversión adicional de 18.800 euros.

Con este balance de cierre de 2025, el Gobierno de Canarias reafirmó su compromiso con los canarios y canarias que residen fuera del Archipiélago, garantizando una respuesta pública basada en la solidaridad, la justicia social y la atención a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, y reforzando los vínculos con la comunidad canaria en el exterior.