Clavijo se reúne este lunes con los grupos parlamentarios para analizar la situación de los canarios en Venezuela

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne este lunes con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara regional para analizar la situación de los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela, tras la intervención militar llevada a cabo este sábado por los Estados Unidos en el país.

El jefe del Ejecutivo canario expresó ya este sábado su preocupación por la evolución de los acontecimientos en Venezuela, señalando que desde el Gobierno de Canarias se mantenía contacto tanto con las entidades canarias en el país como con la Delegación del Gobierno regional en Caracas, con el objetivo de conocer de primera mano la situación sobre el terreno.

Recomendaciones a la comunidad isleña

De forma paralela, el Gobierno de Canarias emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las cerca de 60.000 personas que conforman la comunidad canaria en Venezuela, entre las que se encuentra evitar desplazamientos no esenciales y permanecer en los hogares.

Entre las recomendaciones trasladadas, el Ejecutivo autonómico instó a la ciudadanía canaria a mantener la calma, a asegurarse de que la documentación personal —como pasaportes y visados— se encuentre en vigor y en un lugar seguro, y a evitar encender fuego, ante el riesgo de fugas de gas u otras situaciones de peligro derivadas de los ataques.

El Gobierno regional insistió asimismo en que el plan de acción para garantizar la atención sanitaria y alimentaria de los canarios en el exterior continúa activo, y recordó que se puede contactar con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para comunicar situaciones de vulnerabilidad específica.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico subrayó que la protección consular en el extranjero corresponde al Gobierno de España.

Contactos de emergencia

Para situaciones de emergencia, el Gobierno de Canarias recordó que se puede contactar con la Embajada de España en Venezuela a través del correo electrónico cog.caracas@maec.es o del teléfono de emergencia consular 0424 209 02 64 (desde fuera de Venezuela, +58 424 209 0264).

Asimismo, para consultas generales desde Venezuela, están disponibles los teléfonos +34 922 700 012 (o 012 desde Canarias), así como los canales de contacto de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, que incluyen números de WhatsApp y un teléfono de emergencia e información habilitado para la ciudadanía.