El Colectivo Emigrante Aragonés pide la creación de un observatorio autonómico de la diáspora aragonesa

El Colectivo Emigrante Aragonés (CEA) ha presentado una iniciativa parlamentaria ante las Cortes de Aragón para instar al Gobierno autonómico a crear el Observatorio Autonómico de la Diáspora Aragonesa, un organismo destinado a conocer mejor la realidad de los aragoneses que viven fuera de España y contribuir al diseño de políticas públicas dirigidas a este colectivo.

Según explica la entidad, el futuro observatorio tendría entre sus funciones recopilar, sistematizar, analizar y difundir información estratégica sobre la diáspora aragonesa. La intención es disponer de una herramienta que permita visibilizar sus principales necesidades y facilitar la puesta en marcha de medidas de integración y de conexión con las instituciones de Aragón.

El CEA considera que esta iniciativa también puede contribuir a mejorar los vínculos entre los aragoneses residentes en el exterior y su comunidad de origen, así como a mejorar la coordinación entre la diáspora y las administraciones públicas autonómicas.

Más de 55.000 aragoneses viven fuera de España

De acuerdo con los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha de 1 de enero de 2026 había 55.665 aragoneses residiendo fuera de España.

Para el colectivo, esta cifra pone de manifiesto la necesidad de contar con información actualizada y herramientas específicas que permitan conocer la situación de quienes mantienen sus vínculos con Aragón desde otros países.

El Observatorio propuesto serviría, según el CEA, para convertir ese conocimiento en una base para la elaboración de políticas públicas y para identificar las problemáticas y demandas de la población aragonesa en el exterior.

El CEA confía en el respaldo de las Cortes

La iniciativa deberá superar ahora el trámite correspondiente en la Cámara autonómica. El Colectivo Emigrante Aragonés confía en que la Mesa de las Cortes admita a trámite la propuesta y reclama el respaldo de los distintos grupos parlamentarios para que pueda ser debatida y, en caso de existir consenso, aprobada «a la mayor brevedad posible».

La propuesta ha sido presentada desde Buenos Aires, y con ella el colectivo pretende situar a la diáspora aragonesa en la agenda política autonómica y avanzar hacia una estructura permanente que permita conocer sus necesidades y fortalecer la relación entre Aragón y sus ciudadanos residentes en el exterior.