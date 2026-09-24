El colegio Covadonga de Santa Fe impartirá títulos españoles de Primaria, ESO y Bachillerato

El Colegio Nuestra Señora de Covadonga de Santa Fe, en Argentina, podrá impartir a partir del próximo curso las enseñanzas correspondientes a Primaria, ESO y Bachillerato con titulación española, después de que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes haya informado favorablemente la suscripción de un convenio con el centro.

La decisión supone que el alumnado del colegio podrá finalizar sus estudios con la titulación argentina y también con la española, lo que le permitirá acceder a la Universidad en España. Se trata, además, del primer colegio asturiano en el exterior que consigue este reconocimiento.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha celebrado el acuerdo y ha recordado el compromiso que adquirió durante su visita a Argentina el pasado mes de marzo para trabajar junto al centro, la Embajada de España y el Ministerio de Educación para conseguirlo.

"Me comprometí públicamente, en mi visita a Argentina en marzo, a trabajar con ellos para conseguirlo. Hoy celebramos el logro», ha señalado Llamedo, quien ha trasladado su «enhorabuena al Colegio y al Centro Asturiano de Santa Fe".

La vicepresidenta ha destacado especialmente el trabajo desarrollado durante años por la comunidad asturiana en Santa Fe para mantener los vínculos con Asturias. «Este reconocimiento premia una forma extraordinaria de hacer que la asturianía siga creciendo generación tras generación», ha afirmado.

Llamedo también ha tenido palabras de reconocimiento para Lila y Alejandro, vinculados al impulso del proyecto. "Alejandro no puede celebrarlo como le gustaría, pero esta noticia lleva su huella», ha señalado, agradeciendo «tantos años de esfuerzo, compromiso y amor por Asturias".

Un colegio que mantiene viva la asturianía

La vicepresidenta ha recordado especialmente su visita al centro, donde pudo comprobar la vinculación del colegio con la cultura y la identidad asturianas. «Nunca olvidaré aquella visita. Escuchar el Asturias, patria querida cantado por más de 300 niños y niñas a tantos kilómetros. Recorrer un colegio que respira Asturias en cada rincón», ha explicado.

Durante aquella visita pudo conocer también las actividades relacionadas con la cultura asturiana, entre ellas el aprendizaje de los bolos, además del trabajo educativo sobre la Historia de Asturias y España.

"Verles jugar a los bolos, aprender nuestra Historia y sentir nuestra tierra como propia, aunque hayan nacido al otro lado del océano", ha destacado Llamedo, quien entonces trasladó al centro el compromiso del Principado de implicarse en la consecución del reconocimiento junto con la Embajada de España y el Ministerio de Educación.

El convenio se enmarca en la colaboración que mantiene el Ministerio con centros educativos extranjeros para que puedan ofrecer una enseñanza homologable a la española. Para acceder a este régimen, el Colegio Covadonga tendrá que cumplir determinadas condiciones, entre ellas contar con profesorado formado en España y adaptar su currículo para incorporar las materias de Geografía e Historia de España y Lengua y Literatura españolas.

Medio centenar de alumnos

El Colegio Nuestra Señora de Covadonga cuenta actualmente con alrededor de medio centenar de alumnos. El centro nació en 1992, por iniciativa del entonces presidente del Centro Asturiano de Santa Fe, Carlos Rodríguez Sánchez.

Para Llamedo, la decisión del Ministerio supone mucho más que la firma de un convenio educativo. "Es el reconocimiento a años de trabajo para mantener viva una identidad compartida lejos de casa», ha subrayado."Gracias, Santa Fe, por demostrar que la asturianía no entiende de fronteras ni de distancias», ha concluido la vicepresidenta, agradeciendo a la comunidad asturiana de la ciudad que le haya permitido "acompañaros en este sueño".