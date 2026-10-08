Conecta con Galicia en el Camino acerca a 39 jóvenes del exterior a sus orígenes

Treinta y nueve jóvenes de origen gallego residentes en el exterior han completado más de 110 kilómetros del Camino de Santiago dentro del programa Conecta con Galicia en el Camino, una iniciativa de la Xunta que busca reforzar los vínculos de las nuevas generaciones de la emigración con Galicia.

Los participantes recibieron este jueves sus compostelas en un acto celebrado en Buenos Aires, en el que participaron el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro.

El programa permite a jóvenes de origen gallego reencontrarse con sus raíces a través del Camino y vivir durante varios días una experiencia vinculada a la cultura y la identidad gallegas. Miranda destacó que la iniciativa combina «identidad, historia y futuro» y subrayó su utilidad para facilitar una «vuelta a casa» temporal de los gallegos residentes en el exterior.

Cerca de 700 retornos desde Argentina

La Xunta relaciona este tipo de programas con su política de retorno. En 2024, cerca de 700 gallegos y gallegas residentes en Argentina retornaron a España, entre otros motivos a través de iniciativas como Retorna Cualifica Emprego.

El objetivo es mantener el vínculo con las comunidades gallegas en el exterior y, al mismo tiempo, favorecer que quienes viven fuera conozcan las posibilidades de regresar a Galicia.

Durante el acto, el comisario del Xacobeo 2027 animó a los 39 participantes a convertirse en «promotores» del Camino en sus países de residencia. La Xunta busca aprovechar así la experiencia de los jóvenes para reforzar la difusión internacional de la ruta jacobea ante la proximidad del próximo Año Santo.