El líder del PP y futurible presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha puesto la venda antes de la herida y ha advertido a la UE que no aceptará que haya mirado “para otro lado” con el gobierno de Pedro Sánchez con respecto a las reglas de estabilidad y que si gobierna la derecha, impongan “reglas más estrictas”. Si las grandes instituciones de la UE no estuvieran gobernadas por representantes de los populares europeos y no vigilaran el cumplimiento de los límites de déficit y de deuda pública, las dudas estarían justificadas.

Lo que debe hacer Feijóo, es seguir cumpliendo sin rebajar el escaso Estado de bienestar que se disfruta

Como ocurre que la economía española funciona razonablemente, se produce más, se exporta más y se gana más, lo que ha permitido a España estar entre los países cumplidores y dejar de formar parte de los PIGS, para mojarle la oreja a algunos de los “países frugales” -roñosos e insolidarios- que nos las hicieron pasar canutas en épocas de crisis, más que advertir, lo que debe hacer Feijóo, es seguir cumpliendo sin rebajar el escaso Estado de bienestar que se disfruta.