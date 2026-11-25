LA PUNTILLA
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En Galicia, cando falamos dos tomates da nosa horta, das patacas que cultivamos, dos ovos que che pasa o veciño por enriba do peche ou de calquera outro produto que chega á nosa mesa e sabemos de onde vén, temos unha expresión que di moito máis do que parece: “É da casa”. E dicímolo cunha satisfacción especial, porque non é simplemente unha cuestión de procedencia, é algo que coñecemos, que sentimos próximo e que forma parte do noso día a día. Son apenas tres palabras, pero detrás delas hai raíces, recordos, esforzo e unha maneira moi nosa de entender as cousas.
Estes días, pensando nas próximas eleccións xerais e na transcendencia que terán para o futuro do noso país, veume á cabeza esa expresión ao pensar en Alberto Núñez Feijóo. Porque Feijóo é da casa. Os ourensáns e os galegos coñecémolo. Sabemos de onde vén, onde medrou e como chegou ata aquí. Vímolo gobernar Galicia durante trece anos, traballar para que a súa terra medrase sen perder as súas raíces e ofrecese cada vez máis oportunidades á súa xente.
Un camiño que hoxe continúa Alfonso Rueda á fronte da Xunta, co seu propio estilo
Un camiño que hoxe continúa Alfonso Rueda á fronte da Xunta, co seu propio estilo, a súa proximidade e esa forma de entender a política desde a rúa, escoitando a xente, coñecendo de primeira man as súas preocupacións e traballando para darlles resposta; con novos proxectos e coa ambición de seguir facendo medrar Galicia, sen perder nunca o contacto con quen lle dá sentido ao servizo público: as persoas. E quizais sexa precisamente iso o que máis necesitamos recuperar na política nacional: a proximidade, a responsabilidade e a capacidade de gobernar pensando nos problemas reais dos cidadáns.
O sanchismo déixanos incerteza, crispación intencionada e demasiadas familias facendo contas para chegar a fin de mes. Tamén nos deixa a aprendizaxe de que un país non se goberna a golpe de titulares nin de vídeos e moito menos de ocorrencias nas redes sociais. As redes poden xerar miles de reaccións, pero non garanten o mantemento dunha vía de tren, non resolven unha folga de médicos nin axudan a un mozo a atopar unha vivenda. De pouco serve gañar todas as batallas na rede social X se logo se perden as que de verdade lles importan aos cidadáns.
Creo que chegou o momento, despois destes oito anos de Pedro Sánchez, de mirar ao futuro e preguntarnos que forma de gobernar queremos para España. Unha reflexión que desde Galicia podemos facer mirando tamén á nosa propia experiencia e ao valor que lle damos a unha política que se traduza en feitos e en respostas aos problemas da xente. Non necesitamos “influencers” á fronte dun Goberno, senón xestores, persoas que coñezan a Administración, que saiban tomar decisións e asumir responsabilidades.
Alberto Núñez Feijóo é da casa
E volvo ao principio, a esas tres palabras tan nosas e que tantas veces lles escoitamos aos nosos pais e aos nosos avós. Alberto Núñez Feijóo é da casa. Dese Ourense de aldeas pequenas e de raíces profundas, desa Galicia que sabe o que custa sacar o día a día adiante. Hoxe Feijóo preséntalle a España unha alternativa de goberno apoiada na súa experiencia, porque nin parte de cero nin necesita inventar un relato para estas eleccións. El ten unha historia detrás, chea de decisións e de resultados que están aí para ser valorados.
E quizais esa sexa a reflexión coa que quero rematar. Cando o 29-N está en xogo o futuro de España, non abonda con escoitar o que nos prometen, tamén hai que mirar o que fixeron antes. Porque as palabras ilusionan, pero son os feitos os que constrúen a confianza. E os de Feijóo coñecémolos.
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