El voto de los españoles residentes en el extranjero ya está en camino. Tras el cierre de las urnas consulares el jueves 26 de noviembre, los funcionarios prepararon los sobres y las actas para su envío a España.

El acta que levanta cada consulado recoge cuántos sobres se depositaron en urna, cuántos llegaron por correo y qué incidencias se registraron. Tanto los sobres y el acta se envíaron de inmediato por valija diplomática, tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para el voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Funcionarios y policías son quienes se encargan de custodiar las sacas precintadas durante el traslado al aeropuerto. Allí se las entregan al comandante del avión, que se hace cargo de ellas durante el vuelo. A su llegada a Madrid, un funcionario recoge la valija bajo vigilancia policial. La oficina habilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores remite entonces los sobres con urgencia a las juntas electorales correspondientes.

A partir de ese momento las juntas electorales comprobarán el certificado de inscripción censal y la documentación que acompaña a cada voto. Después introducirán los sobres admitidos en la urna, los abrirán y sumarán las papeletas al resultado de la circunscripción.

Los sobres camino de Espña Consulado General de Santiago | Consulado de España en Santiago

El escrutinio general es público y se celebra en un acto único. Sin embargo, hasta el viernes 4 de diciembre, 5 días después del escrutinio en España, no se sabrá cual ha sido el sentido del voto de la España exterior, y si altera el resultado de los comicios. El recuento de los votos deberá concluir como máximo el lunes 7 de diciembre.

Los primeros datos recopilados por La Región Internacional apuntan a un repunte de la participación respecto a las generales de 2023, especialmente en las principales ciudades europeas.

¿Qué pasará con los sobres de los afectados por la "ley de nietos"?

La decisión la tomará el Tribunal Supremo, que fue quien ordenó a los consulados recibir y enviar por separado la documentación electoral de quienes acudieran a votar sin figurar en el censo autorizado. El auto dejó en manos de las oficinas consulares la elección del recipiente y la forma de precintarlo y custodiarlo. En algunos casos, el sistema, como las urnas de cartón usadas en el Consulado de Buenos Aires fue objeto de denuncia ante el Supremo, quien rechazó la suspension de urgencia del sistema de recogida.

Durante el escrutinio, las juntas comprobarán qué electores figuran en el censo autorizado. Los sobres de quienes tengan suspendido cautelarmente el derecho de sufragio quedarán cerrados y se registrarán como "votos no escrutables". La Junta Electoral Central ha ordenado conservarlos junto con su documentación por si se presentan recursos.