El Consulado de España en Buenos Aires aún tramita los expedientes de nacionalidad de la LMD presentados en septiembre de 2023

El Consulado General de España en Buenos Aires continúa tramitando los expedientes de nacionalidad presentados presencialmente en septiembre de 2023 al amparo de la Ley de Memoria Democrática, según la última actualización trasladada por la representación consular a la comunidad española en Argentina. La oficina señala que sigue avanzando en esos expedientes, pero no precisa cuántas solicitudes de ese mes han sido resueltas ni cuándo prevé completar las que permanecen pendientes.

La norma, aprobada en octubre de 2022, permitió optar a la nacionalidad española a descendientes de españoles, entre ellos hijos y nietos de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio o descendientes de mujeres que perdían la nacionalidad española al casarse con un extranjero; entre otros además de otros supuestos contemplados por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

La dimensión de la demanda ha sido especialmente elevada en Argentina. En octubre de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática cifraba en 174.277 las nacionalidades concedidas hasta entonces a descendientes de exiliados en Argentina y en 876.321 las solicitudes registradas en todo el mundo.

En abril, el Consulado comunicaba que estaba finalizando los expedientes presentados en agosto de 2023 y explicaba que estos procedimientos, debido a su carácter extraordinario y al elevado volumen recibido, se gestionaban mediante un circuito específico y por orden de entrada. Dos meses más tarde, en junio, la representación consular informaba de que avanzaba con los expedientes correspondientes a septiembre de 2023 y mantenía ese mismo punto de tramitación en su boletín de julio.

El contraste con otras vías de acceso a la nacionalidad es significativo debido al volumen de solicitudes. En su última comunicación, el Consulado indica que los expedientes de nacionalidad por Código Civil que está tramitando actualmente corresponden a solicitudes presentadas en agosto de 2025, casi dos años por delante de los procedimientos acogidos a la Ley de Memoria Democrática.

La situación ha generado críticas entre descendientes de españoles que llevan años esperando una resolución. Los colectivos que reclaman una mayor agilidad consideran necesario reforzar los recursos humanos y materiales de los consulados para hacer frente al elevado número de solicitudes y evitar que la espera se prolongue durante años.

El propio Consulado ha informado de medidas para aumentar su capacidad de gestión. Entre ellas figura la incorporación de los expedientes en papel al Registro Civil electrónico mediante la externalización de la carga de datos y la solicitud de refuerzos de personal. También ha puesto en marcha un sistema de notificación administrativa para comunicar a los solicitantes la necesidad de aportar documentación adicional o faltante.

Nueva protesta el 20 de agosto

La presión de los descendientes se trasladará de nuevo a las puertas del Consulado General de España en Buenos Aires. Colectivos de descendientes han convocado una concentración para el próximo 20 de agosto, a las 17.30 horas, bajo el lema «La sangre nos une».

Los convocantes reclaman una tramitación más ágil de los expedientes y un refuerzo de los medios destinados a resolver las solicitudes. La protesta será una nueva muestra de la inquietud existente entre quienes aguardan la resolución de sus expedientes y temen que los tiempos de espera continúen alargándose.

La movilización llega además después de otras concentraciones promovidas en los últimos meses por asociaciones de descendientes, que reclaman una respuesta a la elevada demanda generada por la Ley de Memoria Democrática.

Más servicios consulares fuera de Buenos Aires

La actualización del Consulado incluye además otras novedades para la comunidad española. A partir de octubre se iniciará una ronda de visitas presenciales a distintos Viceconsulados Honorarios para acercar trámites a los residentes en el interior de la demarcación.

Durante estas visitas podrán realizarse gestiones como el alta de matrícula consular, la expedición de pasaportes, la inscripción de nacionalidad de bebés de hasta un año, la declaración de conservación de la nacionalidad española entre los 18 y los 20 años y la inscripción de defunciones.

En Mar del Plata, el Consulado trabaja además en una renovación informática que permitirá gestionar desde el propio Viceconsulado los trámites de matrícula consular y expedición de pasaportes. La mejora beneficiará especialmente a residentes de Mar del Plata, Tandil y Ayacucho.

La representación diplomática también ha anunciado el cambio de sede de la oficina BLS encargada de los visados en Buenos Aires, que se trasladará a finales de agosto a Adolfo Alsina 756, quinto piso, oficina A. La fecha concreta del inicio de la atención en las nuevas instalaciones será comunicada próximamente.