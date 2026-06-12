El Consulado General de España en Buenos Aires activa un procedimiento especial para hijos de ciudadanos españoles que no pudieron completar su nacionalidad

El Consulado General de España en Buenos Aires ha informado de que los expedientes de nacionalidad por Código Civil que se están tramitando actualmente corresponden a solicitudes presentadas en enero de 2025. En cuanto a los procedimientos de nacionalidad acogidos a la Ley de Memoria Democrática, la oficina consular continúa avanzando en los expedientes registrados en septiembre de 2023.

La elevada carga administrativa ha obligado a reorganizar procedimientos y a introducir medidas específicas para evitar perjuicios a los solicitantes. En este sentido, el consulado ha puesto en marcha un procedimiento especial dirigido a hijos de nuevos ciudadanos españoles que no pudieron completar su solicitud de nacionalidad en su momento por encontrarse pendiente la inscripción registral de sus progenitores.

Según ha informado la oficina consular, estos casos afectaban principalmente a menores que, en el momento de su cita, no cumplían aún el requisito jurídico de estar bajo la patria potestad de un ciudadano español plenamente inscrito. Ahora, una vez que el progenitor figure ya en el Registro Civil español y disponga de su certificación literal de nacimiento, los interesados podrán solicitar una nueva cita para reactivar su expediente.

El procedimiento distingue dos vías: los menores de 20 años deberán registrarse a través del sistema habilitado para solicitud de cita de nacionalidad española, mientras que los mayores de esa edad podrán acudir al sistema de presentación de instancias y tramitar el denominado “rescate de IDU para menores”. El consulado recuerda que cada caso será evaluado individualmente y que la ventanilla 17 no admite documentación que requiera IDU.

Junto a este procedimiento, el Consulado ha anunciado una mejora en el sistema de altas consulares para nuevos ciudadanos españoles, que dispondrán de un periodo prioritario para formalizar su inscripción tras la obtención de la nacionalidad, con el objetivo de agilizar trámites posteriores como la expedición del primer pasaporte.

En cuanto al ritmo general de trabajo, detallan que los expedientes por Código Civil avanzan actualmente en solicitudes presentadas en enero de 2025, mientras que los procedimientos vinculados a la Ley de Memoria Democrática continúan su tramitación en expedientes correspondientes a septiembre de 2023.

El Consulado recuerda además que las solicitudes deben presentarse en la demarcación consular correspondiente y advierte de que la aportación de documentación falsa o la falta de acreditación del parentesco pueden derivar en la denegación automática de la nacionalidad, sin posibilidad de subsanación.