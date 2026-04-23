La doble imposición a pensionistas entre España y Alemania llega a la UE

La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania (CFMA) y la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER) han presentado una queja ante instituciones de la Unión Europea por la aplicación del convenio de doble imposición entre España y Alemania, al considerar que está generando perjuicios económicos y administrativos para miles de pensionistas.

Ambas organizaciones advierten de posibles vulneraciones del Derecho comunitario, al detectarse situaciones de discriminación por residencia y obstáculos a la libre circulación de ciudadanos.

Según el análisis conjunto realizado por la Coordinadora y FEAER, uno de los principales problemas radica en la desigualdad de los mínimos exentos entre ambos países. Mientras que en España determinadas pensiones quedarían libres de tributación, en Alemania sí están sujetas a impuestos, lo que obliga a muchos pensionistas con rentas bajas a pagar sin posibilidad de compensación.

A esta situación se suma la complejidad burocrática del sistema, que obliga a los afectados —en muchos casos personas de edad avanzada— a gestionar trámites entre dos administraciones, con certificados cruzados y rectificaciones fiscales que generan inseguridad e indefensión.

Las organizaciones denuncian además que los mecanismos actuales no evitan en todos los casos la doble imposición efectiva, lo que se traduce en una mayor carga fiscal sobre una misma pensión. También alertan de un impacto especialmente negativo en personas con discapacidad, que pierden beneficios fiscales reconocidos en España cuando parte de sus ingresos tributan en Alemania.

Otro de los aspectos señalados es la inseguridad jurídica derivada de la falta de coordinación entre ambos sistemas fiscales, especialmente en lo relativo a plazos y reclamaciones retroactivas, lo que estaría actuando como un freno para el retorno de emigrantes jubilados.

Ante esta situación, las asociaciones de emigrantes han solicitado a la Comisión Europea que analice el caso y promueva soluciones urgentes que garanticen la eliminación de la doble imposición y simplifiquen los procedimientos administrativos.

Las asociaciones advierten de que, de no corregirse, este escenario seguirá generando perjuicios económicos y desincentivando el regreso a España de miles de pensionistas residentes en Alemania.