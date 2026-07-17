CSIF celebra la decisión de la JEC y reclama reforzar los consulados ante el aumento de solicitudes de nacionalidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado positivamente la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de exigir justificar el municipio y la provincia de inscripción electoral de los descendientes de españoles que se nacionalicen a través de la "ley de nietos". Al mismo tiempo, el sindicato ha reclamado un "refuerzo urgente" de los consulados para hacer frente al elevado volumen de solicitudes de nacionalidad española y evitar situaciones de colapso.

En un comunicado, CSIF considera que la resolución de la JEC da respuesta a las reclamaciones que venía planteando y supone un avance en la seguridad jurídica para los empleados públicos que trabajan en las oficinas consulares y gestionan la inscripción de los nuevos ciudadanos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El sindicato destaca que la Junta Electoral Central exige que la elección del municipio de inscripción electoral quede suficientemente motivada cuando no coincida con el último domicilio del interesado en España.

Además, la JEC ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral la elaboración de una instrucción dirigida a los consulados en la que se concreten los criterios para determinar el municipio de inscripción electoral, la forma de acreditar el mayor arraigo del solicitante o de sus ascendientes y la documentación justificativa que podrá aportarse.

CSIF recuerda que había solicitado instrucciones claras para que el personal consular pudiera tramitar las nacionalidades concedidas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y su incorporación al censo electoral sin riesgo de incurrir en irregularidades.

Asimismo, el sindicato había reclamado reglas precisas para determinar el municipio español de mayor arraigo de las personas que adquieren la nacionalidad, evitando que esa decisión quedase sujeta a criterios discrecionales.

En este sentido, la JEC señala que los criterios aplicados por las oficinas consulares deben ser "objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados" y susceptibles de una aplicación uniforme para garantizar la igualdad de los electores, la transparencia del procedimiento y la correcta elaboración del censo electoral.

Junto a estas medidas, CSIF insiste en la necesidad de reforzar con urgencia los consulados ante el incremento de expedientes derivados de las solicitudes de nacionalidad española, advirtiendo de que la falta de personal y recursos puede provocar situaciones de colapso en estas oficinas.