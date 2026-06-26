La presidenta del CRE y delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, entre las víctimas mortales de los terremotos

La presidenta del CRE y directora de la Oficina del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, ha fallecido como consecuencia de los terremotos registrados en el país, según han confirmado fuentes del Ejecutivo canario.

Jara se encontraba en el edificio en el que residía, que quedó derrumbado tras los seísmos, y durante las últimas horas los equipos de rescate trabajaban en el desescombro del inmueble para localizar a las personas atrapadas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había señalado previamente que las noticias sobre el estado de Jara “no eran positivas”, aunque mantenía la esperanza de poder encontrarla con vida. Tras confirmarse su fallecimiento, Clavijo ha expresado su dolor y reconocimiento a la trayectoria de la delegada.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Me viene a la mente el trabajo incansable de Chavela, el trabajo por mejorar la vida de los canarios en Venezuela, horas de conversaciones”, ha señalado el presidente canario.

Clavijo ha destacado que Jara fue “una compañera leal, una mujer generosa y una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico”, y ha trasladado todo su cariño a la familia, sus seres queridos y a la colectividad canaria en Venezuela. “Gracias por tanto, Chavela”, ha añadido.

El presidente canario ha explicado que el Ejecutivo mantiene contacto permanente con la Embajada de España en Venezuela y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para recabar información sobre la situación de los españoles afectados por los terremotos.

Además, el Gobierno de Canarias ha contactado con las 22 entidades canarias presentes en Venezuela para conocer su situación y coordinar posibles medidas de apoyo, incluyendo la habilitación de espacios temporales para personas que puedan necesitar alojamiento.

Clavijo ha indicado que el Ejecutivo autonómico celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación y definir las medidas de colaboración ante la emergencia.

Los terremotos registrados en Venezuela han dejado centenares de víctimas y graves daños materiales, especialmente en las zonas más afectadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con la participación de equipos nacionales e internacionales.