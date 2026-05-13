Una delegación del Fórum Empresarial Hispano-Brasileño y la AEGASP visita Porto Alegre para impulsar nuevas vías de colaboración con la colectividad española

Una delegación liderada por el Fórum Empresarial Hispano-Brasileño (FEHB) y la Asociación de Empresarios Gallegos del Estado de São Paulo (AEGASP) realizó en los últimos días una visita institucional a la ciudad brasileña de Porto Alegre con el objetivo de abrir nuevas líneas de colaboración con la colectividad española del sur de Brasil y fortalecer la cooperación entre entidades empresariales, institucionales y asociativas.

La representación estuvo encabezada por el abogado Felipe Pousada Prado, quien participó en diferentes reuniones institucionales centradas en las relaciones empresariales, culturales y sociales entre España y Brasil, especialmente en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, pertenecientes a la demarcación consular española en Porto Alegre.

Felipe Pousada junta al cónsul | La Región Internacional

Uno de los encuentros principales tuvo lugar en el Consulado General de España en Porto Alegre, donde la delegación fue recibida por el cónsul general, Tomás Miquel Riba Núñez. Durante la reunión se analizaron posibles fórmulas de cooperación entre el FEHB, la AEGASP, el propio Consulado y las entidades representativas de la colectividad española asentada en el sur brasileño.

Según explican, la visita sirvió para abordar proyectos conjuntos vinculados al ámbito empresarial, al apoyo institucional a los residentes españoles y a la presencia económica y cultural española en la región. La demarcación consular de Porto Alegre cuenta actualmente con alrededor de 10.000 españoles registrados, aunque esa cifra podría incrementarse notablemente en los próximos años debido a las solicitudes vinculadas a la Ley de Memoria Democrática, que podrían elevar la comunidad española hasta unas 25.000 personas.

En la imagen el Centro Español de Porto Alegre | La Región Internacional

La agenda institucional incluyó también una visita al Centro Español de Porto Alegre, entidad fundada en 1953 y considerada uno de los principales puntos de encuentro de la colectividad española en la capital gaúcha. La delegación fue recibida por miembros de la junta directiva de la entidad, entre ellos la vicepresidenta Lilian Aller Plucani, el tesorero Gerson, la directora social Jéssica y el director de juventud Guillén.

La delegación ante el espacio del arte | La Región Internacional

Durante el encuentro se estudiaron nuevas vías de cooperación entre las entidades empresariales y el tejido asociativo español en Porto Alegre, además de intercambiar impresiones sobre las actividades culturales y sociales que desarrolla actualmente el Centro Español.

La delegación recorrió además las instalaciones de la actual sede social, ocupada por la entidad desde 1974, y conoció de primera mano algunos de los proyectos previstos para las próximas semanas, entre ellos la celebración del Día das Letras Galegas, una festividad con especial arraigo entre la colectividad gallega residente en el sur de Brasil.

Fachada del actual Club Español, antigua Sociedad Española de Socorros Mutuos | La Región Internacional

La visita incluyó igualmente una parada ante la antigua sede de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Porto Alegre, fundada en 1893 y posteriormente integrada en el Centro Español tras la fusión de ambas entidades en 1994, un símbolo histórico de la presencia de la emigración española en la capital de Río Grande do Sul.