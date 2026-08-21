Descendientes de españoles en el exterior denuncian rechazos en las solicitudes de citas para la resolución de la nacionalidad

Los descendientes de ciudadanos españoles en el exterior han comenzado a denunciar en las redes sociales una serie de rechazos en las citas para la resolución de sus solicitudes de los trámites de nacionalidad, una situación que, según los afectados, está generando incertidumbre entre quienes esperan avanzar en sus expedientes.

Los solicitantes aseguran que, después de enviar sus correos electrónicos siguiendo las instrucciones establecidas, están recibiendo respuestas en las que se les comunica que no pueden ser dados de alta en el sistema de citas."No se ha podido tramitar su alta en el sistema de citas por el siguiente motivo: el texto del correo no cumple con las condiciones requeridas en nuestra página web".

La principal preocupación que expresan los afectados es que la respuesta no identifica cuál sería el supuesto incumplimiento. Según las denuncias, los solicitantes consideran que sus mensajes fueron preparados conforme a las indicaciones publicadas, por lo que no comprenden por qué el sistema está rechazando sus peticiones.

La comunicación recibida se limita a indicar que el texto del correo no cumple las condiciones requeridas, sin precisar qué dato, formato o requisito habría provocado el rechazo.Esta falta de información ha generado especial preocupación entre los descendientes que esperan desde hace meses una cita, un paso relevante dentro del procedimiento.

Los testimonios que están circulando entre los solicitantes apuntan a casos similares y han despertado inquietud sobre el funcionamiento del sistema de citas.Los afectados cuestionan que solicitudes aparentemente realizadas conforme a las instrucciones sean rechazadas mediante una respuesta genérica que no permite conocer el motivo concreto de la negativa.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre el número de personas afectadas ni sobre las causas de estos rechazos, por lo que tampoco puede determinarse si se trata de una incidencia puntual o de un problema que estaría afectando a un número más amplio de solicitantes.

Ante esta situación, los descendientes reclaman explicaciones y se preguntan ¿por qué están siendo rechazadas las solicitudes de citas cuando los interesados aseguran haber seguido las instrucciones establecidas?, ya que son muchos los testimonios de solicitantes que aseguran haber recibido el mismo mensaje de rechazo-