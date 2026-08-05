El Día de Galicia en el Centro Galicia de Buenos Aires

En la noche del 24 de Julio, cuando ya en la península ibérica despuntaba el día 25, - Día de Galicia y de homenaje a Santiago Apóstol - el Centro Galicia de Buenos Aires celebró la festividad, coincidente con su 47 aniversario, con una cena a la que asistieron 240 invitados.

El encuentro reunió representantes de instituciones de la colectividad, referentes sociales y culturales de la misma, entre las que vale mencionar a la escritora María Rosa Lojo y al investigador Ruy Farías, entre otros. Asistieron también personalidades políticas, tales como César Mogo y José R. Besteiro que se encontraban en la ciudad.

Interpretación del himno de Galicia | La Región Internacional

La reunión se caracterizó por la cordialidad, el clima afectivo y la emoción. Se inició con la interpretación de himnos. La música estuvo a cargo del conjunto de la institución, bajo la dirección de Alberto López, que con su inefable gaita dio comienzo al Himno Nacional Argentino en primer lugar. Fue inmensamente emotivo escuchar la fusión de nuestro instrumento más tradicional y representativo con los inconfundibles acordes que entonamos en cada acto patrio de nuestra vida escolar o pública. Seguidamente la Marcha Real y luego el Himno Gallego.

Público asistente a la conmemoraciíon | La Región Internacional

Todo el público de pie, voces y ojos que denotaban emoción, recuerdos y expectativas. La finalidad del evento estaba más que cumplida. Sin embargo las palabras de cada uno de los oradores, completaron el sentido del día. Recordaron el pasado, agradecieron a los antecesores y auguraron mayores logros.

El presidente de la institución, Doctor José María Vila Alén, se refirió a la fusión de las instituciones que fueron dando lugar al actual Centro Galicia, comentando que, si nos remontamos a sus orígenes es más que centenaria.

José María Vila Alén durante su intervención | La Región Internacional

Asimismo remarcó la valorización de las instalaciones de la sede urbana, en la calle Bmé. Mitre y la del Campo Galicia en Olivos. Puso en relieve los gimnasios y áreas deportivas en ambas. Hizo mención a la cantidad y calidad de las actividades desarrolladas por la institución y resaltó los premios que en el área deportiva han obtenido los equipos, inclusive uno de máximo nivel en el grupo femenino.

No dejó de mencionar el tema del Patrimonio, destacando que se ha restaurado obra de Seoane, la cual estará expuesta en esa institución. El valor de la conservación y restauración del patrimonio cultural es un emblema en el que el Centro se ha embanderado. De esa forma conectó con el cuadro “A derradeira leccion do mestre” – de Castelao- que actualmente se exhibe, en calidad de préstamo, en el Museo de Pontevedra. Pero su mensaje no iba solo a inventario del pasado, un tono hacia el futuro fue el que cerró sus palabras.

”La vida es un continuo caminar… Sentimiento y razón. Uno empuja y el otro conduce. Los logros del ayer son menos importantes que los proyectos del mañana”

Santos Gastón Juan, en nombre de la Dirección General de Colectividades Migrantes, del Gobierno de la Ciudad, “falando en galego”acercó el saludo del Jefe de Gobierno porteño, quien hiciera llegar anticipadamente su disculpa por no poder asistir.

César Mogo se dirige a los presentes | La Región Internacional

José Ramón Besteiro y César Mogo saludaron con brevedad y absoluta discreción. No era hora de política, sino de recordar la importancia de estar en Buenos Aires en esta noche, la que daba paso al día 25. En el primer minuto del día del Apóstol, el día elegido para celebrar Galicia, se alzaron las copas para brindar por ella y por la hermandad.

José Manuel Besteiro se dirige a los asistentes a los festejos | La Región Internacional

La música y el baile espontáneo de muchos asistentes pusieron su cuota de alegría, la noche se hacía templada en este invierno austral. Afuera las luces de la calle Bmé. Mitre fueron convirtiendo en callejuelas sinuosas los alrededores, para recordarnos que Santiago puede habitar en Buenos Aires.